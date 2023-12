Kampanya batok pagpabuto sa armas higpitan og maayo

Pipila ka adlaw sa dili pa ang pagsugat sa Bag-ong Tuig, subling nipagawas og kamandoan ang Police Regional Office (PRO 7) ngadto sa tanang units sa kapulisan sa Central Visayas nga ipadayon ang hugot nga monitoring sa mga pagpabuto sa armas aron sama sa Pasko, walay nabiktima sa stray bullet.

Matod ni Police Lieutenant Co­lonel Gerard Ace Pelare, spokes­person ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga lakip sa mando sa tanang per­sonnel nga palapdan ang i­­lang pagpahibawo sa publiko nga likayan ang pagpabuto sa armas.

Kon duna may mabiktima sa saag nga bala, gimandoan ang matag city ug provincial police office director nga dak­pon ang naghimo niini ug mapanubag sa iyang salaod nga nahimo.

“Gipahinumdoman na ang tanang unit commanders nga to make sure nga naa tay very wide campaign against stray bullet incidents, kining indiscriminate firing...” matod ni Pelare.

Magpadayon ang kampanya sa kapulisan batok sa kriminalidad. Gani dunay mga anti-illegal drug operation nga niresulta sa pagkasikop sa mga na­lambigit sa ilegal nga drugas.

Sa tibuok Disyembre, dag­han na ang nadakpan subay sa mando ni Aberin nga pug­ngan ang supply sa ilegal nga drugas ning holiday season.

Apil sa gipagukod mao ang mga kawatan ug tulisan.

Giseguro usab sa PRO 7 nga dunay daghang mga polis sa kadalanan nga tungod ani dunay red team gikan sa rehiyunal nga buhatan sa kapulisan nga mo­inspeksyon kon natuman ba sa lower units ang deployment sa ilang mga personnel.