Kampanya batok sa illegal electrical tapping pahugtan

Nagpagawas og pasidaan ang lokal nga mga awtoridad kabahin sa pagsaka sa mga risgo sa sunog ug nanawagan sa mga opisyal sa barangay nga pahugtan ang pagpatuman sa balaod batok sa ilegal nga “tapping” sa kuryente ug ang pagpangsunog og basura sa gawas samtang nangandam ang rehiyon sa epekto sa El Niño.
Si Mandaue City Councilor Eugene Andaya, chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management, niisyu og dinaliang hangyo sa village disaster teams nga susihon ug ipatuman ang lokal nga mga ordinansa aron malikayan ang mga trahedya nga mahimo ra nga malikayan panahon ning ting-init.
Sumala ni Andaya, ang kombinasyon sa naglaylay nga mga kable ug ang mga wala’y deklarasyon nga koneksyon sa kuryente nga sagad makit-an sa mga piot nga dapit sa daghang barangay maoy nag-unang hinungdan sa sunog sa mga balay.
“We already have an existing ordinance regarding that, specifically concerning the illegal tapping of wires. It leads to short circuits and overloads. That is ultimately what causes these fires,” asoy ni Andaya.
Gitataw sa konsehal nga ang risgo mas nisaka tungod sa pag-abot sa ting-init. Nipasidaan siya nga bisan ang ginagmay nga mga buhat, sama sa pagpangsunog og basura, mahimong mosangpot sa katalagman tungod kay ang palibot uga na kaayo.
“It is the dry season, and it is dangerous to burn waste because fire spreads very quickly when the grass and surroundings are extremely dry,” pasabot ni Andaya.
Aron mapunngan kini nga mga binuhatan, giduso ni Andaya ang estrikto nga pagpahamtang og silot.
Ubos sa kasamtangang mga ordinansa sa barangay, ang mga makalapas mag-atubang og multa sugod sa P1,000 alang sa unang offense, nga mahimong mosaka ngadto sa P5,000.
Namatikdan sa konsehal nga bisan og nikuyanap ug lisod i-monitor kining mga ilegal nga koneksyon sa hagip-ot nga mga eskinita, ang esponsibilidad alang sa kaluwasan anaa sa grassroots level. (ABC)