Kampanya batok sa kahugaw sa mga sapa, panawagan ni Konsehal Arcilla

Nanawagan si Cebu City Councilor Alvin Arcilla nga ilhon ang mga tawo ug establisemento nga responsable sa paghugaw – hugaw sa mga sapa.
Kini human sa iyang inspeksyon sa Cotcot River sa Barangay Paril diin iyang nakita nga ang sapa nga gigamit kaniadto sa mga lumolupyo nga puno na karon sa basura.
Sa usa ka ocular inspection niadtong Sabado, nakita sa grupo ni Arcilla ang makapasubo nga kahimtang sa Cotcot River.
Napuno kini sa nagtapok nga mga basura daplin sa sapa, hugaw sa tawo ug hayop, ilabi na gyud gikan sa mga baboyan.
Matod ni Arcilla, kining sit-wasyon nagpakita sa pagpasagad ug ka walay pagtagad sa kinaiyahan.
Aron kini masulbad , nisang-at si Arcilla og resolusyon nga nag-awhag sa mga ahensiya sa gobiyerno sama sa Cenro, DENR-Cebu, ug mga konseho sa barangay sa pag-imbestigar ug pagpanubag sa mga naglapas sa Republic Act No. 9003 (Ecological Solid Waste Management Act of 2000).
Gipahinumdomam niya nga ang RA 9003 nagdili sa dili husto nga paglabay sa basura ug sa paghugaw sa mga agianan sa tubig. Ang mga malapason mahimong momulta o mabilanggo base sa Section 48 ug 49 sa maong balaod.
Nalatid sa resolusyon ni Arcilla nga angayang ipatuman ang maong balaod sa tanang sapa ug waterways sa Cebu City. / CAV