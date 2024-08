Kampanya batok sa kriminalidad pahugtan pa

Taliwala sa nagpadayon nga mga kaso sa kriminalidad sa Dakbayan sa Sugbo, gimanduan ang Cebu City Police Office (CCPO) nga pahugtan pa ang kampanya batok sa kriminalidad.

Kini ang mando ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ngadto sa CCPO, sumala sa iyang pamahayag sa usa ka interbyo sa Biyernes, Agusto 2, 2024.

Si Garcia niingon nga si CCPO Police Colonel Antonieto Cañete nisaad kaniya nga “prevention is better than cure,” maong adunay taas nga visibility sa pwersa sa polis sa siyudad sukad gikuptan ni Cañete ang posisyon niadtong Hulyo 26.

Bisan pa niana, niingon si Garcia nga mura’g padayon gihapon ang isolated nga mga kaso sama sa pagpamusil ug mga kaso nga may kalabutan sa drugas.

“We’ll get to the bottom of this kay naa mahitabo man gyud ning mga niani, ang importante mapangitaan natog kasulbaran ,” matod ni Garcia.

“Mangita gyud tag pamaagi nga these will be prevented,” dugang niya.

Sumala ni Garcia, ang City Government dili gyud kapakyas sa paghatag ug suporta sa kapulisan. Gihinumdoman niya ang paghatag sa mga police car units, bala, kagamitan, ug armas gikan sa City Government ngadto sa departamento sa kapulisan sa wala pa ang Palarong Pambansa 2024.

“There’s no reason why they cannot fight criminality,” matod ni Garcia.

Dugang pa, niingon si Garcia nga wala siya makakita nga nawad-an og paglaum sa paningkamot ang kapulisan sa pagkakaron kay magpahigayon pa siya og miting sa mga opisyal aron hisgutan ang kahimtang sa Siyudad.

Gipangayo ni Garcia ang mga polis sa ilang mga paningkamot ug kooperasyon.

Gawas pa, si Garcia niingon nga usa sa mga rason ngano nga wala niya marekomendar si Cañete para sa permanente nga posisyon mao nga kinahanglan nila nga pilion ang sakto nga tawo para sa kahapsay ug ka­ayuhan sa Siyudad sa Sugbo.

Si Garcia nagkanayon nga suporta gihapon siya sa pagpangita sa husto nga tawo alang sa posisyon nga chief colonel.

“Kana, ato gyud nang gipaningkamot, mao na ang usa sa mga butang nga among tinuoray nga gisuportahan,” miingon si Garcia.

Mahitungod sa mga rekomendasyon kon kinsa ang mahimong permanente nga CCPO chief, miingon si Garcia nga maghulat pa siya sa PNP nga magsumite og mga ngalan. / JPS