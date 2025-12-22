Kampanya batok sugal ilusad sa mga eskwelahan, komunidad

Ilusad sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka information campaign sa mga eskwelahan ug komunidad aron maedukar ang mga residente, ilabi na ang mga menor de edad bahin sa risgo sa sugal.
Kini human naaprobahan ang resolusyon nga gipangamahanan ni City Councilor Joel Garganera nga nagdili sa tanang paanunsiyo sa sugal sulod sa siyudad.
Sa usa ka press conference niadtong Lunes, Disyembre 22, 2025, gipahayag ni Mayor Nestor Archival nga ang maong inisyatiba naghatag og gibug-aton sa sayo nga edukasyon ug kahibalo sa publiko isip nag-unang mga estratehiya aron masulbad ang pagkaadik sa sugal.
Iyang gipasabot ang papel sa mga eskwelahan ug mga ginikanan sa pag-umol sa responsableng pamatasan.
Iyang gidugang nga ang mga bata mas daling modawat og giya sa linghod nga pangedaron.
“Una, sa tanan natong buhaton, magsugod kita sa eskwelahan,” matod sa mayor dungan sa paghisgot sa mga nangaging kampanya sa siyudad sama sa anti-smoking programs isip mga ehemplo sa malampusong inisyatiba nga nakabase sa komunidad.
Samtang giila nga ang pagpatuman sa pagdili sa mga advertisement, ilabi na sa online diin daghang mga plataporma ang nag-operate gawas sa hurisdiksyon sa siyudad.
Niingon si Archival nga ang kooperasyon ug pagsabot sa publiko importante kaayo.
Ang siyudad nagplano nga hiusahon ang edukasyon, community outreach, ug pagpatuman sa ordinansa aron mapakunhod ang exposure sa mga promosyon sa sugal ug mapanalipdan ang mga huyang nga sektor.
Ang resolusyon ni Garganera niadtong Disyembre 16, nagdili sa tanang porma sa mga paanunsiyo sa sugal—lakip na ang mga billboard, posters, LED screens, printed materials, online ads, ug sponsored events nga nagtinguha sa pagpugong sa mga kadaot sa katilingban nga nalambigit sa sugal ug mapugngan nga mahimo kining normal taliwala sa mga kabatan-unan ug mga panimalay nga ubos ang kita. / EHP