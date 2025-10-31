Kampanya ni Eala sa 2025 natuldokan og pilde

Nanamilit si Filipina tennis ace Alex Eala dihang nasugamak siya sa kapildihan batok sa iyang higala nga si Canadian Victoria Mboko human sa tulo ka sets nga hinampakay sa Round of 16 sa Hong Kong Open niadtong Huwebes sa gabii, Oktubre 30, 2025.
Si Eala, 20, kinsa nilupig ni Mboko sa premiro panagkrus sa ilang dalan dihang naa pa sila sa junor level, maoy niangkon sa kadaugan sa 1st set, 6-3.
Sa 2nd set, ni-rally ang 19 anyos nga si Mboko aron angkunon ang kadaugan, 6-3, ug ipugos ang deciding set.
Sa 3rd set, ang World No. 51 ranked nga si Eala nakalabaw og tulo ka puntos nga labaw, 4-1. Apan human niini, nirehistro og lima ka sunodsunod nga kadaugan si Mboko aron pag-abante sa quarter-finals.
Ang Hong Kong Open maoy katapusang Women’s Tennis Association (WTA) tournament nga salmutan ni Eala karong tuiga. / ESL