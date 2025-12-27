Kampanya sa waste segregation hingusgan sa Dakbayan sa Sugbo

Tungod sa nagpadayong problema sa pagdumala sa basura, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nakahukom nga pakusgan ang pagpahibawo sa publiko ug ang pagpatuman sa polisiya sa waste segregation o paglain-lain sa basura.
Magsugod ang usa ka lapad nga information campaign sa tibuok dakbayan gikan sa Enero 1 hangtod 15, 2026, sa dili pa ang mas estrikto nga implementasyon sa ulahing bahin sa maong bulan.
Kini nga lakang gisugyot ni Mayor Nestor Archival atol sa tigom sa Solid Waste Management Board (SWMB) niadtong Disyembre 26, 2025, isip bahin sa paningkamot nga mapalig-on ang pagdumala sa basura sa tanang barangay. Ubos niini nga plano, hingusgan sa siyudad ang information dessimination bahin sa saktong paglain-lain sa basura, ilabi na diha sa mga publikong tunghaan.
Ang mga tinudlong personnel mopahigayon og mga information session, samtang ang SWMB makig-alayon sa Barangay Councilors League of the Philippines (BCLP), pinaagi ni Barangay Luz Councilor Nida Cabrera, ug sa opisina ni ABC President Franklyn Ong.
“Gikan sa Enero 1 hangtod Enero 15, paningkamotan gyud nato ang information dessimination, lakip na ang paggamit sa radyo isip bahin sa atong kampanya,” matod ni Archival.
Human sa kampanya sa impormasyon, sugdan na ang pagpanakop sa Waste Segregation Program gikan sa Enero 16 hangtod 30, 2026. Gimanduan sa mayor ang mga Barangay Enforcement Officers (BEOs) sa pagdakop sa mga malapason ug pag-isyu og citation tickets isip pasidaan niadtong mapakyas sa pagsunod sa polisiya.
Gimanduan usab sila sa pagsumiter og regular nga report bahin sa ilang mga operasyon sa matag barangay. Atol sa tigom, gisugyot ni Cabrera nga ang mga barangay na ang mokolekta sa mga nalain nga basura gikan sa mga eskwelahan.
Gipasabot ni Archival ang panginahanglan sa pagpadala og mga trak alang sa pagkolekta sa basura sa mga tunghaan.
Gitahasan usab sa mayor ang Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO) ug duha ka miyembro sa Management Improvement Program (MIP) sa pagbisita sa tanang 115 ka tunghaan sa dakbayan gikan sa Enero 5 hangtod 10, 2026.
Ang maong mga grupo mopahigayon og orientation ug mosusi sa pagsunod sa mga eskwelahan sa programa. Gikatakda usab nga makigtagbo si Archival sa mga pangulo sa tunghaan sa sunod bulan aron pormal nga ipahibalo ang implementasyon sa programa. / CAV