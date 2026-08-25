Kampanya’ng “See Something, Say Something” gitinguha’ng ipatuman sa mga eskuwelahan

Nanawagan ang Hunta Probinsyal sa Sugbo nga pahugtan pa sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan ang seguridad niini.
Kini kabahin sa Resolution No. 67 nga gipangamahanan ni bokal Malcolm Sanchez nga nagdapit sa sakop sa Commission on Higher Education (Ched) 7, Department of Education (DepEd) 7, Office of
Civil Defense (OCD) 7, National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO), Visayas Command (Viscom-AFP), ug Cebu Police Provincial Office (CPPO) aron mahiusa ang mga lakang nga angayang ipatuman aron mapanalipdan ang mga tinun-an sa bisan unsang hulga.
Nasukip sa resolusyon ni Sanchez ang “See Something, Say Something” nga kampanya aron pag-awhag sa mga tinun-an, magtutudlo, ginikanan, ug guardian niini sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan ug hulga nga madawat.
“Students should know whom to approach. Teachers should know what procedure to follow. Parents should know whom to call. Schools should have clear protocols for receiving, documenting, assessing, escalating, and responding to reports,” matod ni Sanchez.
Si Gobernador Pamela Baricuatro una na nga nimando sa pagpahugot sa seguridad sa tanang tunghaan sa probinsiya human sa nahitabong insidente sa pagpamusil sa usa ka pribadong tunghaan sa Zamboanga City.
Apil sab ang regular nga security inspections ug koordinasyon sa mga law enforcement ug school authorities, pakigtambayayong aron mahatagan og luwas nga tunghaan ang mga bata. / ANV