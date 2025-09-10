Kampo ni Crawford nagpanikad nga magsaulog

Sa ilang paghiabot sa Las Vegas, USA, gipabuhagay og balik sa kampo ni American Terence Crawford ang dako nilang pagsalig nga modaog si Crawford sa pagpakigbatok niini kang Mexican superstar Saul Canelo Alvarez karong Septiyembre 14, 2025 (PH time), sa Allegiant Stadium.
“I’m very confident. I’m confident we’re going to get the job done,” matod sa trainer ni Crawford nga si Brian “BoMac” McIntyre nga napatik sa BoxingScene.
Gipasabot ni McIntyre nga dili mosaler ang bintaha ni Alvarez sa gidak-on sa abilidad ni Crawford.
“We’re going to see what [Alvarez] brings to the table. We know what we want to do. We’ll see what he does and we’ll stall it. I’m ready to celebrate our great win,” dugang ni McIntyre.
Gawas sa gidak-on, kinahanglan sab sagubangon ni Crawford ang dakong bintaha ni Alvarez sa padaghanay og fans nga naklaro og maayol atol sa ilang grand arrival sa Las Vegas.
Gitataw ni Crawford nga wala siya maghunahuna kabahin niini ug nakatutok lang siya sa away.
“It’s cool. I don’t come to Vegas to have fun,” pasabot ni Crawford.
Si Crawford adunay 41-0, 31KOs nga rekord samtang si Alvarez adunay 63-2-2, 39KOs nga baraha. / ESL