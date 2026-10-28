Kampo ni Dela Rosa miawhag pag-usab sa SC nga babagan iyang arrest warrant

Nag-awhag pag-usab ang kampo ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa sa Korte Suprema (SC) nga magpagawas og temporary restraining order batok sa iyang pagkasikop, pinasikad sa warrant nga giluwatan batok kaniya sa International Criminal Court (ICC).
Sa usa ka manifestation nga gisumite ngadto sa Korte Suprema, nanawagan ang kampo ni Dela Rosa nga resolbahon na ang iyang nagbitay nga motion for reconsideration may kalabutan sa desisyon sa korte niadtong Mayo 2026, diin gibalibaran ang iyang hangyo alang sa interim relief.
“The motion for reconsideration remains unresolved. In the meantime, the enforcement posture it documented has not abated. It has escalated,” tipik sa manifestation.
Gihisgutan ni Dela Rosa ang ganting salapi nga nagkantidad og P50 milyunes nga gitanyag sa Philippine National Police (PNP) ug sa Department of the Interior and Local Government (DILG) alang sa iyang pagkasikop.
Gihulagway sab sa PNP ug DILG si Dela Rosa isip usa ka tawo nga “armado ug delikado.”
Matod ni DILG Secretary Jonvic Remulla, mahimong delikado ang pagdakop kang Dela Rosa tungod kay gipanalipdan siya sa usa ka gamhanan ug adunahan nga grupo sa Mindanao.
Samtang, atol sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Oktubre 28, 2026, gipagawas sa tigpamaba sa PNP nga si Colonel Allen Rae Co ang mga mobile hotline number nga mahimong tawagan sa publiko sa paghatag og impormasyon mahitungod sa nahimutangan ni Dela Rosa.
Ang mga hotline number naglakip sa: 0927-3073501, 0995-512-2729, 0945-611-5926, 0999-361-9878, ug 0960-692-3025.
“We assure anybody who will be giving tips that their identities, numbers will be kept confidential so we cannot discuss yung mga tips na natanggap na natin,” matod ni Co.
Sa dihang gipangutana kon mosuporta ba ang militar sa mga operasyon nga nagtumong sa pagdakop kang Dela Rosa, ang tigpamaba sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga si Colonel Francel Margareth Padilla niingon nga andam sila nga mosuporta sa bisan unsang legal nga operasyon sa gobiyerno nga nahiuyon sa ilang mandato. / TPM/SunStar Philippines