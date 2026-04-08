Kampo ni Discaya misalikway sa pasangil nga ‘ghost project’

Gihimakak sa mga abogado sa kontrobersyal nga contractor nga si Sarah Discaya, uban ang siyam pa ka mga akusado, ang pasangil sa prosekusyon nga usa ka “ghost project” ang P96.5 milyunes nga flood control project.
Matod nila, nagbarog ang istruktura apan duna lang kini bahin nga natukod gawas sa gitakdang lokasyon.
Kini nga punto nitumaw sa pagsugod sa husay sa kaso sa Regional Trial Court Branch 27, ubos ni Judge Nelson Leyco sa Lapu-Lapu City Hall of Justice, diin gipresentar sa Office of the Ombudsman ang ilang mga saksi.
Ang panel sa prosecution gipangulohan ni Ombudsman-Visayas Officer-in-Charge for Preliminary Investigation Jess Vincent Dela Peña, nipresentar og tulo ka saksi nga eksperto sa design, construction, ug project quality.
Atol sa cross-examination niadtong Martes, Abril 7, 2026, usa ka saksi gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Central Office Quality Assurance Unit ang nitestigo nga adunay proyekto nga nakita atol sa ocular inspection niadtong Oktubre 25, 2025, apan dili pa kini kompleto niadtong panahona.
Gibutyag sa saksi ang panagsumpaki sa aktwal nga mga coordinates sa proyekto itandi sa nakalatid sa opisyal nga mga plano ug dokumento.
Sumala pa niya, ang ubang bahin sa proyekto sa daplin sa suba partially completed na, samtang ang ubang seksyon sa yuta giayo pa atol sa inspeksyon niadtong 2025.
Kausa pa lang nabisita sa grupo ang site sa giingong ghost project. Ang kaso nanukad sa mga pasangil nga si Discaya, uban sa presidente sa St. Timothy Construction nga si Roma Rimando ug walo ka mga opisyal sa DPWH sa Davao Occidental, nalambigit sa giingong pekeng proyekto sa flood control.
Ang 10 ka indibidwal nag-atubang og mga kaso nga malversation of public funds ug paglapas sa Section 3(e) sa Republic Act 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Ang abogado ni kanhi DPWH XI District Engineer Rodrigo Larete nga si Atty. Joseph Randi Torregosa niinsistir nga dili matawag nga “ghost” ang usa ka proyekto kung kini physically nga nagbarog.
“Physically the project is there existing, although at the time of the inspection it was still ongoing. I think that’s the most important fact that was established by the testimony of the witness. It’s not a ghost project,” matod ni Torregosa.
Bisan tuod og na-report nga nahuman na kini niadtong Oktubre 2, 2022, nanginahanglan kini og pag-ayo tungod sa kadaot nga agi sa mga bagyo ug kusog nga ulan.
Ang duha ka kilometro nga flood control project gitakdang ipatuman gikan sa Enero 13, 2022, hangtod sa Nobyembre 14, 2023.
Dugang ni Torregosa, ang isyo nga giisa sa prosekusyon naglangkob lang sa usa ka bahin sa istruktura, partikular na ang kalainan sa gitakdang starting point.
Suma sa depensa, giingon sa prosekusyon nga ang bahin sa proyekto natukod sa Culaman River sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga wala hingpit masubay sa aprobadong plano.
Namatikdan usab sa saksi sa prosekusyon ang mga deperensya sa gidak-on sa mga bato ug ang splicing sa mga rebar.
“There was only a question, a gap, of 400 meters that refers to the point of beginning where the concrete revetment was supposed to begin. That’s the only issue there,” pasabot ni Torregosa.
Ang tanang akusado, gawas ni Project Engineer Harold John Villaver nga personal nga nitambong sa korte, nisalmot pinaagi sa video conferencing samtang kasamtangang gibalhug sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. /