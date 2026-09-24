Kampo ni Duterte, modangop sa SC batok sa bag-ong boto

Nag-andam ang kampo ni Bise Presidente Sara Duterte nga modangop sa Korte Suprema aron hagiton ang desisyon sa Senate impeachment court nga ipaubos ang gidaghanon sa mga boto nga gikinahanglan aron siya makondenar.
Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026, si Atty. Salvador Paolo Panelo Jr., ang tigpamaba ni Duterte, nag-ingon nga ang maong desisyon giingong naglangkob sa grabeng pag-abuso sa diskresyon ug nagpatungha og pangutana bahin sa konstitusyon.
“I don’t think it’s just unfavorable to the Vice President. I think it’s unfavorable to all Filipinos because they changed the Constitution,” matod ni Panelo Jr.
Niingon si Panelo nga klarong gikinahanglan sa Konstitusyon ang boto nga katumbas sa two-thirds sa tanang miyembro sa Senado ug siya nidugang nga ang pag-usab sa maong probisyon magkinahanglan og pag-amyenda sa Konstitusyon.
“It’s a sad day, not just for the Vice President’s camp, but for all Filipinos,” dugang niya.
Ang Senate impeachment court nibotar og 13-1 aron balihon ang naunang desisyon ni Presiding Officer Francis “Chiz” Escudero nga nag-ingong gikinahanglan ang 16 ka boto aron makombikto si Duterte.
Subay sa bag-ong desisyon, ang hugpong sa mga pulong nga “all the Members of the Senate” magtumong sa mga senador nga “legal ug aktuwal nga makahimo” sa pag-apil sa mga proseso sa impeachment sa panahon sa botasyon.
Wala gilakip sa maong desisyon ang mga senador nga gipriso, gisuspende, o kaha gidid-an sa balaod sa pagtuman sa ilang mga katungdanan sa Senado; kadtong gipangita sa mga awtoridad kansang nahimutangan wala mahibaloi; kadtong dili makahimo sa paglihok tungod sa pisikal o medikal nga kondisyon; kadtong dili maabot sa mga proseso sa pagpatuman sa balaod sa Senado; ug uban pa nga anaa sa susamang sitwasyon.
Naghatag og pananglitan si Escudero bahin sa 20 ka senador nga moapil sa proseso.
Ang two-thirds sa 20 kay 13.33 nga nagpasabot nga gikinahanglan ang 14 ka boto aron makombikto tungod kay kinahanglang i-round up ang fraction.
Matod ni Panelo, nagkonsiderar ang kampo sa depensa nga mopasaka og petisyon alang sa certiorari ngadto sa Korte Suprema. / TPM