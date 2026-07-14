Kampo ni Duterte, mopresentar og mga saksi sa ‘Operation Romanov’

Naglaraw ang defense panel ni Bise Presidente Sara Duterte nga magpresentar og mga saksi aron pamatud-an ang ilang pangangkon nga tinuod ang gitawag nga “Operation Romanov”—usa ka giingong laraw sa paglikidar kaniya ug sa iyang pamilya—aron mahimo kining kabahin sa mga ebidensya sa nagpadayong impeachment trial.
Sa pagpadayon sa impeachment proceedings niadtong Lunes, Hulyo 13, 2026, gipahibalo ni defense lawyer Mark Vinluan sa impeachment court nga plano sa depensa nga ilakip ang mga ebidensya ug mga saksi nga may kalabotan sa maong giingong operasyon.
Iyang gidugang nga ang desisyon sa depensa sa pagpatawag og mga saksi magdepende sa dagan sa pagpresentar sa prosekusyon sa ilang kaso.
Ang giingong presensya sa “Operation Romanov” mao ang nahimong sentro sa katarungan sa depensa sa kontrobersiyal nga pamahayag ni Duterte sa usa ka online press conference niadtong Nobiyembre 2024. Niadtong higayona, iyang gibutyag nga iyang gisugo ang usa ka tawo nga patyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr., Unang Ginang Liza Araneta Marcos, ug ang kanhi House Speaker Martin Romualdez kon pananglitan siya patyon o i-assassinate.
Matod sa depensa, giluwatan ni Duterte ang maong mga pamahayag taliwala sa giingong katuhoang hulga batok kaniya ug sa pamilyang Duterte pinaagi sa giingong operasyon nga gi-codename og “Operation Romanov.”
Gituohan nga ang ngalang “Romanov” nagtumong sa harianong pamilyang Romanov sa Russia, kansang mga miyembro dungan nga gipatay niadtong tuig 1918. / TPM / SunStar Philippines