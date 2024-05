Kampo ni Rama mipasaka og musyon sa Ombudsman

Niduso og musyon ang kampo ni preventively suspended Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa Office of the Ombudsman sa Martes, Mayo 28, 2024, sa paglibkas sa iyang unom ka buwan nga suspensiyon nga nagsugod sa Mayo 10, 2024.

Sa sayo pa, ang kampo ni Rama nisang-at og petisyon ngadto sa Court of Appeals (CA) nga nagtinguha sa pagpahunong sa suspensiyon apan kini gibasura.

Sa resolusyon nga pinetsahan og Mayo 17, 2024, gibasura sa CA 10th Division ang petisyon ni Rama ug sa laing pito nga pugngan ang Ombudsman sa pagpatuman sa unom ka buwan nga preventive suspension.

Ang CA mitumbok sa kakuwang sa meritorious grounds, nga ang petitioners wala una mangayo og motion for reconsideration gikan sa Ombudsman sa wala pa ipasaka ang petisyon.

Namatikdan usab sa CA nga ang mga petitioner napakyas sa paglakip sa orihinal nga mga resibo sa transaksyon gikan sa pribadong courier isip pagmatuod sa pagpadala sa petisyon.

Niadtong Mayo 24, 2024, si Rama ug ubang mga opisyal ningduso og counter-affidavit isip pagtuman sa mando sa Ombudsman.

Si Rama ug laing pito ka mga opisyal gipaubos sa preventive suspension tungod sa reklamo sa upat ka mga kawani sa City Hall nga wala masuweldohe sulod sa pipila ka buwan nga sila si Filomena Atuel, Maria Almicar Diongzon, Sybil Ann Ybañez ug Chito dela Cerna nga gipasaka niadtong Pebrero 23, 2024.

Kini kabahin sa giingong kalapasan sa Section 3(e) and (1) of Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as for grave misconduct, conduct unbecoming of a public officer, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority (oppression) and violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

Lakip sa nangasuspenso mao sila si City Administrator Collin Rosell, Office of the City Assessor officer-in-charge Dr. Maria Theresa Rosell, Francis May Jacaban sa City Legal Office (CLO), assistant department head for operations Angelique Cabugao, admin division head Jay-ar Pescante, assessment of records management division head Lester Joey Beniga ug computer division head Nelyn Sanrojo. / AML