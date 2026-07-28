Kampo ni Romualdez gimandoan sa Ombudsman sa pagtubag sa mga kaso

Gimandoan sa Office of the Ombudsman ang kampo ni kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez nga mosumite og counter-affidavit isip tubag sa mga reklamo bahin sa plunder, graft, ug direct bribery nga may kalabotan sa giingong mga anomaliya sa flood control projects nga nagkantidad og binilyon ka pesos.
Gikumpirmar ni Assistant Ombudsman Miko Clavano niadtong Martes, Hulyo 28, 2026, nga ang preliminary investigation panel nagpagawas sa maong mando dili lang ngadto kang Romualdez apan lakip na sa ubang mga respondent sa kaso.
“I can confirm that an order to file counter-affidavit has been issued by the preliminary investigation team to former Speaker of the House, Martin Romualdez, as well as the rest of the respondents,” matod ni Clavano.
Siya niingon nga ang mga respondent adunay 15 ka adlaw gikan sa pagkadawat sa kamanduan sa pagsumite sa ilang mga counter-affidavits.
Matud pa ni Clavano nga sa higayon nga makasumite na ang tanang partido sa ilang pleadings, ikonsiderar na nga nasumite ang kaso alang sa resolusyon.
Ang maong direktiba nagtimaan sa sunod nga lakang sa pasiunang imbestigasyon sa Ombudsman sa mga reklamo nga naggumikan sa giingong sayop nga paggamit sa pundo sa mga proyekto batok sa baha.
Nahitabo kini usa ka adlaw human gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa iyang ikalima nga State of the Nation Address (Sona), nga sumala sa Ombudsman, hapit na ang pagpasaka sa nagkadaiyang mga kaso batok kang Romualdez.
Giila sa Presidente nga ang paggukod sa kaso batok sa iyang ig-agaw lisud apan giingon nga ang iyang katungdanan isip Presidente kinahanglan nga buhaton niya kung unsa ang husto.
Si Romualdez kanunay nga nanghimakak sa bisan unsang kalambigitan sa giingong mga kahiwian nga naglambigit sa mga proyekto sa pagpugong sa baha. / TPM / SunStar Philippines