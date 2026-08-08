Kampo ni Romualdez ‘nagpaluyo’ sa pag-atras sa 4 ‘maleta boys’

Nagtuo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ang kampo ni Tacloban Rep. Martin Romualdez maoy nagpaluyo sa desisyon sa upat sa gitawag nga 18 ka “maleta boys” nga nibakwi sa ilang mga testimonya bahin sa kontrobersiyal nga mga flood control project.
“It is former Speaker Romualdez. Siyempre, siyempre, sino pa ba ang makikinabang pag nagrecant ‘yan,” matod ni Remulla sa usa ka press conference.
Tungod sa pagbakwi sa ilang pahayag, gipahibawo ni Remulla nga ang upat ka indibidwal pwedeng iapil nga akusado sa mga kaso isip “accessories after the fact.”
Ang upat sa 18 ka tawo, nga nagpaila nga kanhi mga bodyguard sa gitaktak nga congressman nga si Zaldy Co, nibakwi sa ilang unang pamahayag nga naghatod sila og mga maleta nga puno sa kwarta ngadto kang Romualdez.
Gipasabot ni Remulla nga ang mga affidavit sa tanang 18 ka 'maleta boys' subling gi-review sa Office of the Ombudsman, diin nagpahigayon usab sila og personal nga pagsusi sa mga dapit diin giingong gidala ang mga maleta sa kwarta.
Sa pikas bahin, gipanghimakak ni Romualdez ang pasangil sa Ombudsman nga siya maoy nagpaluyo sa pagbawi sa mga pahayag.
“The Ombudsman’s accusation that I am behind the recantations of the former Marines is absolutely not true,” giingon ni Romualdez sa usa ka opisyal nga pamahayag nga gipadala sa media.
“This shows how extremely prejudiced he is against me. Hindi ganito ang patas na paghahanap ng katotohanan,” dugang niya.
Matod sa kanhi House Speaker, ang pagbakwi sa mga saksi nagpamatuod lang sa iyang dugay nang giingon nga ang mga pasangil batok kaniya “false and trumped up.”
Nisaad siya nga dili mahadlok sa mga pasangil ug magpadayon sa pagtubag gamit ang mga katungdanan, pormal nga datos, ug ebidensya.
“I will not be intimidated. I will face every accusation against me, defend myself with the facts, the evidence, and the truth,” matod pa ni Romualdez.
Sa laing bahin, gipahibawo ni Remulla nga ipabilin sa iyang buhatan si kanhi Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan isip testigo sa gobiyerno alang sa mga kaso sa flood control project, bisan pa man kon gibalibaran sa Sandiganbayan ang hangyo sa prosecution nga tangtangon siya isip co-respondent sa mga kaso batok kay Sen. Jinggoy Estrada.
Gipasabot ni Remulla nga ang Buhatan sa Ombudsman mosang-at og motion for reconsideration aron ideklarar nga dili na akusado si Bonoan samtang nagpadayon ang kaso.
“He will be a witness; we are not frustrated. It is something the court may not grant to us immediately,” giingon ni Remulla.
“He will cooperate with the government. We still want him to give special status kase nga he is a cooperating witness,” dugang niya.
Kahinumdoman nga gibalibaran sa Sandiganbayan ang mosyon sa mga prosecutor nga tangtangon si Bonoan sa mga kasong graft batok kaniya ug kang Estrada, sa giingong P213 million nga kickbacks gikan sa P855-million flood control project sa Bulacan.
Sa 12 ka panid nga resolusyon nga may petsa nga Aug. 3, ang Second Division sa anti-graft court nag-ingon nga ang pagtangtang kang Bonoan makadaot sa katungod ni Estrada, kinsa na-arraign na sa pormal nga paagi.
Ang arraignment mismo ni Bonoan nadugay tungod sa mga isyo sa panglawas.
Apan gipatin-aw sa korte nga pwede gihapon nga gamiton sa prosecution si Bonoan isip ilang saksi sa kaso.
Si Estrada ug Bonoan giingong maoy nagsiguro nga maapil ang maong mga proyekto sa 2025 national budget, ug ang mga kontrata para sa mga proyekto gihatag sa mga napili nga contractor diin nakakuha sila og komisyon ug unwarranted benefit sa maong pabor. / PNA