Kampo ni Suarez mihangyo sa WBO

Nihangyo si Filipino Charly “King’s Warrior” Suarez ug ang iyang promoter nga si Sampson Lewkowicz sa World Boxing Organization (WBO) nga manduan si unified junior-lightweight champion Mexican Emanuel Navarrete nga sugdan ang negosasyon kabahin sa ilang rematch.
Si Suarez kinsa bag-ohay lang niangkon sa WBO International title, maoy mandatory challenger sa WBO ug International Boxing Federation (IBF) titles ni Navarette.
Ang premirong away giundang sa 8th round human nakasinati og dakong gisi si Navarette kinsa gideklarar nga daog pinaagi sa desisyon.
Apan dihang nasuta nga ang kumo ni Suarez maoy nakagisi ni Navarette ug dili accidental headbutt, gideklalar kini nga No Contest. / ESL