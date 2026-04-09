Kampo ni VP Sara nihangyo sa SC nga impeachment hunongon

Gisaka sa legal team ni Bise Presidente Sara Duterte ang nagpadayon nga impeachment proceedings ngadto sa Korte Suprema, aron mangayo og katin-awan sa konstitusyon samtang nagpadayon ang mga pagdungog sa House of Representatives.
Sa usa ka pamahayag nga gipetsahan og Abril 8, 2026, ang depensa niingon nga nipasaka sila og petition for certiorari and prohibition atubangan sa High Court may kalabutan sa mga proseso sa House Committee on Justice.
“This step was taken to seek clarity on fundamental constitutional questions, which, in our view, warrant the Court’s immediate attention,” matod sa pamahayag.
“To be clear, this is not about avoiding the process. This is about ensuring that the process itself complies with the Constitution. The House has the power to initiate impeachment, but that power is not without limits,” dugang niini.
Ang petisyon niabot samtang nagpadayon ang pagdungog sa House Panel committee bahin sa mga bag-ong reklamo nga gipasaka alang sa impeachment batok ni Duterte, human mapupos ang usa ka tuig nga constitutional ban sa makadaghan nga impeachment proceedings batok sa susamang opisyal.
Ang mga naunang pagsulay sa pagtangtang ni Duterte sa katungdanan gipakawala’y bili sa Korte Suprema niadtong Hulyo 2025, diin gihukman nga ang miaging reklamo sa impeachment supak sa konstitusyon tungod sa paglapas sa one-year bar rule.
Gipamatud-an sa Korte Suprema ang maong hukom uban ang pinalidad niadtong Enero 2026, nga epektibong nag-reset sa timeline alang sa mga bag-ong reklamo.
Nagpagawas og mga bag-ong reklamo niadtong Pebrero 2026.
Ang House Committee on Justice nagsugod sa mga pagdungog sa ulahing bahin sa Marso bisan pa nga wala nitambong si Duterte sa unang mga proseso ug ang iyang kampo sayong nisaway sa maong proseso.
Matod sa mga legal observer, ang lakang sa pagpangayo og tabang sa Korte Suprema mahimong makaapekto sa direksyon sa kaso, ilabi na sa mga isyu sa pamaagi ug konstitusyon, lakip na kon ang mga bag-ong reklamo nisunod ba sa mga naunang hukom sa Korte.
Ubos sa 1987 Konstitusyon, ang House of Representatives adunay eksklusibong gahom sa pagsugod sa mga kaso sa impeachment, samtang ang Senado mao ang magsilbi nga impeachment court.
Apan, sumala sa jurisprudence, kini nga mga gahom nagpabiling sakop sa mga limitasyon sa konstitusyon, lakip na ang one-year bar rule.
Sa pagkakaron, ang Korte Suprema wala pa moaksiyon sa petisyon, samtang nagpadayon ang mga proseso sa House of Representatives. / DEF