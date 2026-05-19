Kanhi 4Ps beneficiaries sa CV, midominar sa board exams

Nagpadayon sa paghatag og dungog ug inspirasyon sa rehiyon sa Central Visayas ang mga kanhi benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) human makab-ot ang labing taas nga ranggo sa nagkalainlaing licensure examinations, nga nagpamatuod nga ang edukasyon usa gihapon ka lig-on nga paagi aron makagawas sa kakabos
Daghan sa mga nahimong topnotchers naggikan sa mga pamilyang ubos ang kita nga naglisod sa adlaw-adlaw nga panginahanglan ug gasto sa eskwela.
Pinaagi sa 4Ps, nakapadayon sila sa ilang pagtuon sa elementarya ug hayskul pinaagi sa educational cash grants, health support, ug regular nga monitoring aron maseguro ang ilang pagtambong sa klase ug kahimtang sa panglawas.
Sa Marso 2026 Licensure Examination for Teachers (LET), lima ka kaniadto benepisyaryo sa 4Ps ang nakasulod sa topnotchers sa nasod.
Nanguna si Jhade Vine Icot gikan sa Liloan, Cebu isip Top 1 sa Elementary Level.
Nakasulod sab sa Top 5 sa Elementary Level sila si Jean Mayeth A. Jaca ug Jashmen P. Pason, parehong gikan sa Barili, Cebu, ug si Niña Naneth M. Reando gikan sa Danao City.
Sa Secondary Level, si Bliss Marie P. Abcede gikan gihapon sa Barili nakakuha og Top 5 sa tibuok nasod.
Dili lang sa pagtudlo nisidlak ang mga kaniadto benepisyaryo sa 4Ps. Sa larangan sa engineering, si Rico Q. Elao gikan sa Alegria, Cebu nakasungkit sa Top 1 sa Marso 2026 Civil Engineers Licensure Examination (CELE), nga dugang pamatuod sa ilang kahago ug determinasyon.
Sumala sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7, sukad 2018 hangtod karon, naka-produce na ang Central Visayas og 37 ka topnotchers nga kanhi benepisyaryo sa 4Ps.
Kadaghanan niini nilampos sa LET, samtang ang uban nanguna sab sa ubang professional licensure exams sama sa Social Worker, Naval Architect ug Marine Engineer, Customs Broker, ug Forester licensure examinations.
Sa iyang pahayag, giingon ni Icot nga ang kalampusan sa mga benepisyaryo sa 4Ps naggikan sa pagkamalahutayon, sakripisyo, ug tinguha nga makabangon gikan sa kakabos.
Iyang gipasiugda nga sayop ang pagtan-aw nga sayon ang kinabuhi sa mga benepisyaryo, kundili ang tabang sa gobiyerno nahimong inspirasyon aron maningkamot pag-ayo sa pagtuon.
Gipaambit sab niya nga bisan nagkadaiya ang abilidad sa matag miyembro sa ilang pamilya, padayon silang naningkamot bisan sa kalisod.
Bisan pa sa pagtrabaho sa ilang inahan layo sa balay, dili gihapon igo ang kita, maong dako ang natabang sa 4Ps ug DSWD sa ilang edukasyon ug adlaw-adlaw nga panginahanglan.
Niining tuiga, duha sa ilang pamilya ang nakagradwar sa kolehiyo.
Matod pa ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie S. Lucero, ang nagkadaghan nga topnotchers gikan sa 4Ps nagpakita sa dugay nga epekto sa pagpamuhunan sa edukasyon ug human development.
Dugang niya, kini nga mga kalampusan naghatag inspirasyon dili lang sa kasamtangang benepisyaryo kundi lakip sab sa ubang estudyante sa rehiyon, nga nagpamatuod nga pinaagi sa determinasyon, hustong suporta, ug oportunidad, ang mga kabataan gikan sa kabos nga pamilya makahimo sa paglampos ug mahimong lider sa umaabot.
Ang 4Ps, isip flagship poverty reduction program sa gobyerno, naghatag og conditional cash grants aron maseguro nga ang mga bata magpabiling himsog ug magpadayon sa eskwela.
Pinaagi sa padayon nga suporta, tumong niini nga matabangan ang mga pamilya nga makalingkawas sa siklo sa kakabos.
Ang mga estorya sa kalampusan sa mga topnotchers nagpabiling lig-on nga pahinumdom nga bisan sa kalisod, ang damgo mahimong matuman, ug ang edukasyon magpadayon sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga indibidwal, pamilya, ug komunidad. / PR