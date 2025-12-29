Kanhi 6 ka 4Ps benepisyaryo sa CV misidlak sa LET 2025

Nisidlak ug nihatag og dakong garbo sa Central Visayas ang unom ka kanhi benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) human silang tanan makasulod sa Top 10 sa September ug November 2025 Licensure Examination for Teachers (LET).
Ang ilang kalampusan giila dili lamang ingon personal nga kadaugan, kondili simbolo usab sa mga positibong kausaban nga madala sa padayon nga suporta sa gobiyerno ug hustong pag-access sa edukasyon.
Sa Elementary Level, nakuha ni Marjoe Mejias sa Mandaue City ang Top 4, samtang Top 9 sab si Clyde Zeph Payusan sa Dalaguete, Cebu.
Samtang sa Secondary Level, upat ka kanhi 4Ps beneficiaries ang nakapasigarbo sa rehiyon: Jake Pradilla sa Medellin, Cebu (Top 9); Clara Mae Tangpos sa Dalaguete, Cebu (Top 9); ug Leendon Gelborion sa Argao, Cebu, ug Niño Sanchez sa Buenavista, Bohol, nga parehas nakasulod sa Top 10.
Sumala ni DSWD Regional Director Shalaine Marie Lucero, ang kalampusan sa mga bag-ong lisensyadong magtutudlo usa ka lig-on nga pamatuod sa gahom sa edukasyon ug sa papel sa lig-on nga suporta sa gobiyerno.
Matod niya, ang 4Ps usa ka programa nga nagtabang sa kabatan-onan nga mapadayon ang ilang pag-eskwela ug matuman ang ilang mga pangandoy bisan pa sa kakabos ug kakulang sa kahimtang sa kinabuhi.
Gipaambit ni Mejias nga iyang gipahinungod ang maong kalampusan sa DSWD ug sa 4Ps nga nitabang kaniya dili lang pinansyal, kondili sa moral ug emosyonal usab.
Iyang gipasalamatan ang mga City ug Municipal Links sa 4Ps nga nagpadayon sa pag-atiman ug paggiya sa mga benepisyaryo sa grassroots level.
Alang usab kang Sanchez, ang 4Ps nahimong dakong tabang sa iyang educational journey. Matod niya nga ang padayon nga suporta sa programa maoy nakahatag kaniya og kusog ug kahigayunan nga makapadayon sa pag-eskwela bisan pa sa kalisod sa kinabuhi ug giila niya nga ang iyang kalampusan usa ka “shared success with the 4Ps.”
Sumala sa DSWD Field Office 7, ang maong mga kalampusan nagpakita sa long-term nga resulta sa 4Ps pinaagi sa conditional cash grants, family development sessions, ug padayon nga monitoring sa edukasyon ug panglawas.
Ang unom ka bag-ong magtutudlo karon nahimong inspirasyon ug simbolo sa paglaom nga nagpakita nga ang edukasyon kon suportahan sa komunidad ug gobiyerno, makapabag-o sa kinabuhi ug makatukod og mas lig-on nga kaugmaon alang sa nasod. / PR