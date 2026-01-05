Kanhi Air Force General Poquiz nakapiyansa

Nakapiyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan si retired Philippine Air Force General Romeo Poquiz human nga gidakop niadtong Disyembre 5, 2025, sa kasong inciting to sedition o pag-alsa batok sa gobiyerno.
Si Poquiz sa iyang bahin nikuwestiyon nga sayon kaayo alang sa usa ka ordinaryo nga sakop sa katilingban ang sayon lang nga dakpon nga igo lang nipadayag sa iyang gibati batok sa kurapsiyon. Apan ang mga pinili nga opisyal nalambigit sa pagpangurakot pabiling gawasnon.
Sa press briefing sa Camp Crame, gipahibalo ni Philippine National Police (PNP) Acting Chief Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. nga si Poquiz gisikop sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, Pasay City nga gikan sa Bangkok, Thailand.
Si Poquiz adunay nag ung-ong nga arrest warrant sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77 pinetsahan niadtong Disyembre 5, 2025, gumikan sa kasong inciting to sedition.
Kini gumikan sa gihimong panawagan ni Poquiz ngadto sa mga sakop sa armadong kusog nga moprotesta batok sa gobiyerno atol sa anti-corruption rally niadtong Nobiyembre sa miaging tuig.
Ang korte nitugot ni Poquiz nga makapiyansa og P48,000 alang sa iyang temporaryong kagawasan, butyag sa iyang abogado nga si Ferdinand Topacio.
Samtang ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nipahigayon og imbestigasyon batok sa high-profile personalities sa alegasyon nga nalambigit sa riot sa Manila atol sa labing una nga Trillion Peso March niadtong Septiyembre 21, 2025. / PNA