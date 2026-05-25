Kanhi Alliedbankers sa Cebu nagkahiusa sa unang reunion

Nagkahiusa pag-usab ang mga kanhing empleyado ug opisyal sa Allied Banking Corporation sa unang Cebu Alliedbankers Reunion nga gipahigayon niadtong Mayo 24, 2026, sa usa ka hotel sa Sugbo.
Gitambungan kini sa mga kanhi Alliedbankers gikan sa nagkalainlaing branch, batch, ug departamento sa bangko.
Ang panagtapok nahitabo pipila ka tuig human maangkon sa Allied Banking Corporation ang Philippine National Bank niadtong 2013.
Bisan sa mga kausaban sa industriya sa pangbangko, nagpabilin ang komunikasyon ug panaghigalaay sa pipila ka mga kanhi empleyado.
Atol sa reunion, nagkaestoryahay pag-usab ang mga nanambong mahitungod sa ilang mga kasinatian sa trabaho ug sa ilang mga nahinumdoman sa panahon nga nagserbisyo pa sila sa bangko. Aduna sab mga higayon sa pagpaila pag-usab sa mga kauban nga dugay na nga wala magkita.
Sumala sa mga nitambong, ang maong reunion nahimong higayon aron mapadayon ang koneksyon ug panaghigalaay nga natukod nila kaniadto isip mga kauban sa trabaho. / PR