Kanhi brgy. konsehal, nasikop sa buy-bust

Kanhi konsehal sa Bara­ngay Sto. Niño, dakbayan sa Sugbo nasikop sa gilusad nga buy-bust sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) uban sa Labangon Police Station, sa Bayanihan Village, Barangay Quiot, alas 9:30 sa buntag sa Huwebes, Disyembre 7, 2023.

Ang suspek giila nga si Brian Dwight Gaviola, 47, lumolupyo ra usab sa maong lugar.

Nakuha sa mga operatiba ang lima ka dagkong mga putos sa gituohang shabu nga motimbang og 20 gramos nga dunay estimated market value nga P136,000, lakip sa marked money, cellphone, motorsiklo ug kwarta nga P3,000.

Kapin sa usa ka semana nga gipaubos sa case build-up ang suspek human nila nadawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan.

Matod ni Leia Albear Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga base sa intelligence report nga bisan aktibo pa nga konsehal si Gaviola, nalambigit na kini sa pagpamalig­ya sa ilegal nga drugas.

Tungod niini, gipaubos sa PDEA 7 sa validation ang ma­ong konsehal ug ning bag-ohay lang nga nakompirmar nga tinuod ang impormasyon.

“As per intel, naa silay na receive nga report while konsehal pa siya nga naa siyay involvement sa illegal drugs and gi-validate ang information until nakakuha og enough proof for case buildup,” matod ni Alcantara.