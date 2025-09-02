Kanhi brgy. konsehal sa Naga sikop sa buy-bust

KANHI konsehal sa barangay ang nasikop sa buy-bust sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group-Special Operation Unit 7 ala 1:48 sa kaadlawon, Martes, Septiyembre 2, 2025, sa Mendoza ug Bonifacio Street, Purok BAYC, North Poblacion, Siyudad sa Naga.
Ang nasikop giila nga si Kister Jan Cañares Abangan, alyas “Ater”, 41, nga nagpuyo ra sab sa maong lugar ug kanhi konsehal sa Barangay Poblacion sa Naga.
Nasakmit sa mga sakop sa PDEG 7 ang mga binulto sa gituohang shabu nga motimbang sa 55 gramos nga dunay standard drug price nga P374,000.
Giingong makabaligya si Abangan og 300 ngadto sa 500 gramos sa shabu matag semana diin ang iyang hagbunganan sa suplay mao ang tibuok Naga. / AYB