Kanhi Cebu City councilor gikiha

Kanhi konsehal sa dakbayan sa Sugbo nag-atubang og reklamo atubangan sa piskaliya sa Pasay City tu­ngod sa giingong pagkuha og mga hulagway ubos sa sayal sa usa ka babaye nga abogado sa wala pa ang biyahe paingon sa Sugbo didto sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) niadtong Pebrero 2024.

Si Maria (dili tinuod ngan) nipasaka niadtong Marso 19, 2024 sa mga kaso batok kang Nendell Hanz Abella tungod sa giingong paglapas sa Section 4(a) Republic Act (RA) 9995, o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 , ug Section 4 sa RA 11313, o ang Safe Spaces Act.

Kini ang ikaduhang pagpasaka ni Maria sa mga kaso. Una niyang gisang-at ang iyang mga reklamo batok kang Abella ngadto sa Lapu-Lapu City Prosecutor’s Office, nga gibasura tungod kay wala kini hurisdiksyon.

Si Abella ni-resign isip konsehal sa dakbayan sa Sugbo niadtong 2017 human siya gitudlo ni Presidente Rodrigo Duterte nga commissioner sa 7th Division sa National Labor Relations Commission (NLRC).

Duha ka higayon nga gikontak sa SunStar Cebu si Abella pinaagi sa Facebook Messenger aron makuha ang iyang pamahayag, apan walay tubag.

Sa iyang complaint-affidavit, si Maria niingon nga didto siya sa NAIA niadtong Pebrero 12.

Samtang sakay sa ayroplano paingon sa Mactan-Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City, nihunong si Maria sa aisle kay nagkarga og mga bagahe ang laing pasahero sa iyang atubangan ngadto sa overhead baggage cabin.

Namatikdan niya sa ulahi si Abella nga naggunit sa iyang cellphone sa dili natural nga paagi nga nagsugyot nga nagkuha siya usa ka litrato o vi­deo sa ilawom sa iyang sayal.

Sa dihang giatubang ni Maria, gihimakak ni Abella nga nagkuha siya og mga hulagway ug video.

Gipakita dayon niya ang usa ka walay sulod nga gallery sa imahe sa iyang telepono, usa ka iPhone.

Gi-report dayon ni Maria ang insidente ngadto sa usa ka flight attendant, kinsa mi-report niini ngadto sa lead cabin crew.

Sa pag-abot sa MCIA, ang flight attendant nipahibawo kang Maria sa pagduol sa senior flight officer aron isaysay ang mga panghitabo.

Ang biktima kauban sa mga flight attendant ug usa ka security officer nga nihangyo kang Abella nga ibutyag ang image gallery sa iyang telepono. / RJM

Gipakita ni Abella ang gallery sa imahen, nga miinsistir nga wala siya nagrekord sa bisan unsang video ug nagkuha og mga litrato sa panahon sa paglupad. Apan nisukol siya dihang gihangyo siya ni Maria nga ipakita ang bag-o lang na-delete nga album.

NAABLI

Ang mga kawani sa eroplano ug mga personahe sa seguridad sa ulahi gipugos si Abella aron ipakita ang iyang bag-o lang natangtang nga album, apan wala siya mahimutang ug dili komportable.

“Unknowingly, the ‘recently deleted’ album in respondent Abella’s phone was unlocked by his facial recognition and the album suddenly opened, revealing its contents,” tipik sa reklamo ni Maria.

Si Maria ug ang airline staff nagkanayon nga “several photos and videos depicting women, clearly showcasing a portion of their legs, upper thighs, and buttocks, taken from the lower angle.”

“Respondent Abella then promptly locked his mobile phone, kept it in his pocket, and immediately apologized to me for his actions,” matod ni Maria.

Dihang gihangyo na usab ni Maria si Abella nga ablihan ang iyang telepono, ang kanhi konsehal nipaila nga sakop sa NLRC ug gipakita ang iyang ID. Gisultihan dayon ni Abella si Maria ug ang mga kawani sa airline nga dili na niya ipakita ang iyang telepono ug giingnan sila nga pasakaan na lang sila og kaso kung gusto nila.

“My primary concern at that moment was to ensure the removal of any footage, as I strongly felt my privacy had been invaded and I couldn’t bear the thought of him having footage of me,” dugang ni Maria.

“Respondent abused his power by arrogantly telling everyone that he works in the NLRC during the confrontation in the aircraft when we found the footage in the recently deleted folder in the photo gallery of his mobile phone,” dugang niya.

Human makagawas sa ayroplano, sila si Abella ug Maria gitabangan sa usa ka security officer sa airport police station sa MCIA.

Girekord ni Maria ang insidente sa blotter. Wala hinuon madakpi sa kapulisan si Abella ug wa usab giimbargo ang iyang telepono.

Ang babaye nga abogado nisang-at usab og reklamo batok kang Abella atubangan sa NLRC. / RJM