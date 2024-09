Kanhi CJ Panganiban gihatagan sa labing taas nga award alang sa layko

Kanhi Chief Justice Artemio Panganiban Jr. gikatakdang makadawat sa “Pro Ecclesia et Pontifice” award nga maoy labing taas nga medalya nga gihatag sa Simbahang Katoliko sa mga layko niadtong Miyerkules, Sept. 18, sa Manila Cathedral sa Intramuros.

Sa usa ka post sa social media, ang Manila Cathedral mipahibalo nga dili mominos si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang gikatakdang mohatag sa award ngadto kang Panganiban atol sa Misa karong Septiyembre 18 sa alas 5 sa hapon.

“His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, Archbishop of Manila, by virtue of the authority granted by the Holy See, will bestow the papal award ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ to retired Chief Justice Artemio Panganiban, Jr., through the Solemn Conferral in a Eucharistic Celebration,” pamahayag gikan sa opisyal sa Manila Cathedral.

Siya ang kasamtangang presidente sa Manila Metropolitan Cathedral-Basilica Foundation.

Si Panganiban nagsilbi isip ika-21 nga Supreme Court Chief Justice sa Pilipinas gikan 2005 hangtod 2007.

Ang Pro Ecclesia et Pontifice Award usa ka Latin nga pulong nga gihubad nga “Alang sa Simbahan ug Santo Papa.”

Mao kini ang labing taas nga medalya nga gihatag sa Simbahang Katoliko ngadto sa mga layko, kaparian, o membro sa relihiyusong mga order, nga nagpahinungod sa ilang kinabuhi sa pagpauswag sa misyon sa Simbahan.

Ang Pro Ecclesia et Pontifice nga medalya gihimo gikan sa bulawan, ug anaa sa porma sa usa ka krus, nga adunay kinulit sa atubangan niini nga nagpakita sa mga larawan sa mga Apostoles nga si San Pedro ug San Pablo, ang wala nga bukton niini sa krus nga nagdala sa inskripsiyon. “Pro Ecclesia” (Alang sa Simbahan), samtang ang tuo nga bukton nagdala ug “Et Pontifice” (Ug Papa).

Ang pasidungog gipasiugdahan ni Pope Leo XIII niadtong Hulyo 1888 aron pagpasidungog niadtong nakatampo sa kalampusan sa iyang bulawanong sacerdotal jubilee ug pagkahuman nahimong permanente nga papal distinction niadtong Oktubre 1898.