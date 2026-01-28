Kanhi Comelec spokesman James Jimenez, namatay

Nipanaw na ang kanhi tigpamaba sa Commission on Elections (Comelec) ug Director IV nga si James B. Jimenez niadtong Enero 28, 2026, sa panuigon nga 52.
Sa usa ka pamahayag nga gi-post sa official Facebook page sa Comelec, nagsubo ang komisyon sa pagpanaw ni Jimenez ug gihatagan og pasidungog ang iyang kabilin.
Gihulagway siya sa ahensiya isip usa ka tawo nga “nagserbisyo sa institusyon ug sa katawhang Pilipinhon uban ang integridad, katin-awan, ug tumang dedikasyon.”
Nagserbisyo si Jimenez gikan sa tuig 2002 hangtod 2022.
Sumala sa Comelec, siya ang giila nga labing dugay nga nagserbisyo ug labing bata nga tigpamaba sa gobiyerno sa panahon sa iyang pagkatudlo. / Jen Hershe Alterado, Abellana National School