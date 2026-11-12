Kanhi direktor sa PNP EOD, direktor na sa PRO 7

Bag-o na ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas human gihulipan si Police Brigadier General Arnold Abad ngadto ni Police Brigadier General Rogelio Raymundo Jr. niadtong Huwebes, Nobiyembre 12, 2026.
Si Abad nilingkod isip Regional Director sa Police Regional Office (PRO) 7 niadtong Abril 15, 2026.
Si Raymundo, nga kanhi director sa PNP Explosive Ordnance Disposal and Canine Group (EOD/K9 Group), nasakop sa Philippine National Police Academy (PNPA) Class 1995.
Gipangulohan ni Police Lieutenant General Wilson Joseph Lopez, acting deputy chief PNP for Administration, ang turnover of command.
Si Raymundo sa iyang mensahe nga iyang gihangop ang pagdawat sa bag-ong responsibilidad ug nagpasalamat sa pagsalig nga gihatag kaniya nga mangulo sa kapulisan sa Central Visayas.
Samtang si Abad kasamtangan nga idestino sa buhatan sa PNP chief samtang nagpaabot sa iyang sunod nga assignment. / AYB