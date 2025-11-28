Kanhi DPWH district engineer Henry Alcantara miuli sa P110M

Si kanhi Department of Public Works and Highways (DPWH) Bulacan First District Engineer nga si Henry Alcantara kinsa niangkon sa kalambigitan sa korapsiyon kalabot sa mga proyekto sa imprastraktura sa gobiyerno, niuli og P110 milyunes nga salapi ngadto sa nasudnong panudlanan pinaagi sa Department of Justice (DOJ) niadtong Biyernes, Nobiyembre 28, 2025.
Si Justice Secretary Fredderick Vida ang nidawat sa salapi nga gitunol sa abogado ni Alcantara.
Sa usa ka press conference, si Vida niingon nga ang giuli nga salapi kabahin sa P300 milyunes nga “ilegal nga nakuha” ni Alcantara gikan sa mga anomalusong proyekto sa pagkontrolar sa baha.
Matod ni Vida nga kombinsido sila, base sa mga pamahayag ni Alcantara, nga kinahanglan siyang mouli og P300 milyunes sa panudlanan sa nasod.
Bisan pa, giklaro niya nga wala kini magpasabot nga si Alcantara kinsa probisyonal nga gidawat karon sa witness protection program sa DOJ, mahisakop sa absolute immunity.
Sigon ni Vida nga ang salapi nga gitunol ni Alcantara ibutang sa kustodiya sa Bureau of Treasury alang sa validation ug pag-ihap.
Sa sayo pa, si Alcantara nagdetalye og money-making scheme nga naglambigit sa pundo sa publiko nga gitumong alang sa mga proyekto sa flood control.
Niangkon siya nga naghatag og kickbacks gikan niining mga proyekto ngadto kang retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kang Senador Joel Villanueva ug Jinggoy
Estrada, ug sa Caloocan Second District Representative nga si Mary Mitzi “Mitch” Cajayon-Uy.
Samtang, si Vida niingon nga ang ilang mga kalkulasyon nagpakita nga si Bernardo kinahanglan mouli og dili mominus sa P1 bilyunes sa gobiyerno. /TPM / SunStar Philippines