Kanhi driver nga nag-pusher, sikop

NAGTUO ang usa ka 33-anyos nga lalaki nga makakuwarta na siya human natunol ang mga pinakete sa gituohang shabu apan posas na man hinuon ang gibayad sa usa ka polis nga nagtakuban nga kustomer.
Nahitabo ang buy-bust sa dalan Versacol, Barangay Bakilid, Siyudad sa Mandaue sa ala 1:10 sa kaadlawon, Biyernes, Septiyembre 5, 2025.
Ang suspek giila nga si Kene Haryll Mendoza Ruelan alyas Kena, 33, taga Navona Subdivision, Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-lapu.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang sa 110 gramos nga dunay standard drug price nga P748,000.
Ang mga sakop sa City Intelligence Unit- City Drug Enforcement Unit nakadawat og impormasyon labot sa ilegal nga kalihukan ni Ruelan nga tungod ani gilusad ang buy-bust.
Giangkon sa suspek nga niadto lang Disyembre sa miaging tuig siya nagsugod sa ilegal nga kalihukan human siya natangtang sa pagkadrayber.
Matod niya nga makahalin siya og P20,000 nga shabu matag adlaw.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis. / AYB