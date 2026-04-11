Kanhi embalmer nga nahimong pusher, tiklo

Giposasan ang usa ka kanhi embalmer nga giingong namaligya og ginadiling drugas atol sa buy-bust alas 7:36 sa gabii, Huwebes, Abril 9, 2026, sa Sta. Lucia Road, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Talisay.
Ang suspek nga si Jernan Cabañero Mendoza, 35 anyos, ulitawo, nagpuyo sa Lower Kabanayan, Barangay Bulacao kasamtangang gitanggong sa Talisay City Police Station, samtang mag-atubang sa kasong pagpamaligya og ilegal nga drugas.
Ang kapulisan sa Talisay nga gipangulohan sa ilang hepe nga si Police Lt. Col. Homobuno Sayon maoy nakasikop kang Mendoza.
Nakuha sa possession ni Mendoza ang 30 gramos nga shabu nga mobalor sa P204,000.
Wala na siya makaikyas human nitunol og usa ka pakete sa shabu nga
mobalor og P200 ngadto sa usa ka polis nga nagpaaron-ingnon nga kustomer.
Dali siyang gidakop ug sa pagrekisa kaniya, nakuhaan pa siya og 30 gramos nga shabu.
Giangkon ni Mendoza nga namaligya siya og shabu human nawad-an og trabaho.
Gipadayag niini nga dihang nanira ang punerarya nga iyang gitrabahuan, napugos siya pagpamaligya og drugas. (GPL)