Kanhi empleyado sa SunStar Cebu 5th placer sa SPLE-PT

Ang kanhi social media specialist sa SunStar Cebu nga si Mary Joyce Villaflor, 29, maoy bugtong Sugboanon nga nakapasar sa 2026 Special Professional Licensure Examination for Professional Teachers (SPLE-PT) ug nahimo pa gyud siyang 5th placer lukop nasod.
Si Villaflor, kinsa Mass Communication graduate sa Saint Theresa’s College, nibiya sa SunStar Cebu aron dawaton ang oportunidad nga makatungha sa Master of Business Administration (MBA) sa Taiwan.
Sa Taiwan, naghulma siya og karera sa corporate sector sa wala pa niabot ang kahigayunan sa pagpanudlo, nga maoy nag-usab sa direksyon sa iyang kinabuhi. Ang giisip niya kaniadto nga usa lang ka temporaryo nga dagan sa iyang karera nahimo nga iyang bokasyon ug nagdasig kaniya sa pagkab-ot og propesyonal nga lisensya sa pagpanudlo.
Usa ka dakong hagit ang pagpangandam para sa SPLE-PT samtang nagtrabaho og full-time sa gawas sa nasod, apan nagpabilin nga determinado si Villaflor pinaagi sa disiplina, paglahutay, ug pagtuo.
Matod ni Villaflor nga pagkahuman sa eksaminasyon, nagtuo siya nga dili siya makapasar ug nasurpresa siya dihang iyang nasayran nga nakuha niya ang ikalimang puwesto.
Alang kang Villaflor, ang maong kalampusan nagtuman sa usa ka personal nga damgo ug sa dugay nang pangandoy sa iyang inahan nga makakita kaniya nga mamahimong usa ka magtutudlo.
Naglaum siya karon nga ang iyang istorya makapadasig sa mga nagtinguha nga mamahimong magtutudlo ug sa iyang mga isig ka overseas Filipino worker (OFW) sa pagdawat sa wala damhang mga oportunidad ug pagsalig lang sa panaw.
“Do it scared,” matod pa niya. / Gwenyth Borgonia & Sheryn Mae Sinoy, UV Interns