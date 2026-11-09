Kanhi fireman nasikop sa buy-bust

Nadakpan sa buy-bust ang drayber sa ambulansiya sa Rural Health Unit (RHU) sa Lungsod sa Alburquerque, Probinsiya sa Bohol nga kanhi sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP) niadtong alas 11:44 sa gabii sa Sabado, Nobiyembre 7, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Erwin, 28, residente sa Purok 7, Barangay Upper Tagbuane, Alburquerque.
Gipahigayon ang operasyon sa Purok 5, Barangay Sta. Filomena diin nasakmit gikan sa suspek ang mga pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 10.67 gramos, nga nagkantidad og P72,556 base sa standard drug price.
Matod sa kapulisan, resulta ang operasyon sa nadawat nga impormasyon kalabot sa giingong pag-apil sa suspek sa pagpamaligya og ilegal nga druga.
Base sa background investigation, natangtang si alyas Erwin sa BFP human positibo sa paggamit og ilegal nga drugas pipila ka tuig na ang milabay.
Human napamatud-an ang impormasyon pinaagi sa intelligence monitoring, gilusad ang buy-bust nga gipangulohan ni Police Executive Master Sergeant Bernardo Balo, deputy chief of police, ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Junrel Boniel, hepe sa Alburquerque Municipal Police Station.
Giduso na sa PNP Forensic Unit sa Bohol Police Provincial Office ang mga nakuhang ebidensiya alang sa chemical analysis, samtang giandam na ang kaso nga ipasaka batok sa suspek. / AYB