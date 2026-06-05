Kanhi Gobernador Junjun Davide himuong consultant sa Mandaue

Itudlo sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue si kanhi Gobernador Hilario “Junjun” Davide III isip consultant alang sa policies and political affairs.
Ang pagtudlo namugna human sa gihimong courtesy call ni Davide kang Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Matod ni Mandaue City Administrator Attorney Gonzalo “Sally” Malig-on, gihikay na ang appointment ni Davide.
“We are currently defining the specific terms of engagement. However, the primary direction is to set up a framework where he will serve as an advisor specifically focusing on city policies and political affairs.” pasabot ni Malig-on ngadto sa media kaniadtong Hunyo 5, 2026, didto sa Mandaue City Hall.
Gipasabot ni Malig-on nga komportable kaayo si Mayor Ouano kang Davide.
Gidugang ni Malig-on nga haom si Davide isip consultant tungod sa iyang lawom nga personal nga koneksyon sa Mandaue.
“Si Governor Junjun tinuod nga nagpuyo dinhi mismo sa Dakbayan sa Mandaue, partikular sa Barangay Tipolo, ug ang gamot sa iyang pamilya lig-on nga natukod niini nga komunidad,” dugang sa City Administrator.
Gipahayag ni Mayor Ouano ang iyang kadasig sa maong panag-uban, diin iyang nahinumdoman kon giunsa ni Davide pagpasiugda ang kultura sa inclusivity ug propesyonalismo sa dihang una siyang nisulod sa politika sa lalawigan.
“I cannot forget the time when I first joined the Provincial Board back in 2016. Even though I was one of the opposition board members at that time, he never made me feel isolated. Instead, he treated me with utmost respect and professionalism.” pasabot sa mayor.
Matod ni Ouano, kining maong sukaranan sa pagrespeto maoy naghulma sa ilang relasyon sa sulod sa hapit usa ka dekada nga hiniusang pagpangalagad.
“Naghinangop ako nga makatrabaho siya pag-usab, ug niining higayona, dinhi na mismo sa Dakbayan sa Mandaue,” dugang ni Ouano.
Ang lapad nga kasinatian ni Davide sa nagkalainlaing ang-ang sa lokal nga kagamhanan naghimo kaniya nga usa ka dakong asset diin ang iyang pagkatudlo wala mag-atubang og bisan unsang pagsupak sa mga opisyal.
“Walay makakuwestiyon sa kalawmon sa kasinatian ug katakos nga madala ni Governor Davide. Ang iyang track record maoy nagpamatuod niini.” matod ni Malig-on. / ABC