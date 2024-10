Kanhi hepe sa Osca gireklamo ni Aragon sa ‘pagpanghulga..’

Gikwestiyon sa kanhi hepe sa Office of the Senior Citizens' Affairs (Osca) ang appointing authority sa kasamtangang Cebu City Mayor sanglit gikuwestiyon pa ang kaso sa pagpalagpot sa kanhi mayor.

Samtang, si Chito Aragon, kasamtangang Osca executive director, niduso og kaso batok kang Homer Mariano Cabaral, kanhi Osca head, tungod sa pagsulod sa opisina sa Osca ug pagmando sa mga empleyado nga nakabalda sa trabaho sa opisina.

Si Aragon nitug-an sa mga tigbalita niadtong Lunes, Oktubre 28, 2024, sa buhatan sa Osca nga iyang gisang-at ngadto sa Waterfront Police Station ang blotter report batok kang Cabaral tungod sa pagpanghasi, pagpanghulga, pagpamugos, ug pagpang-agaw.

Matod niya nga iyang i-claim ang police blotter report ug mohimo og incident report nga iyang ipasa ngadto sa City Administrator’s Office.

Naaghat kini sa dihang si Cabaral miadto sa Osca sa hapon sa Oktubre 23 ug nanawag sa mga empleyado, nagsulti kanila nga siya pa ang pangulo sa buhatan.

Gipasabot ni Aragon nga ang gituohan ni Cabaral nga ang ilang coterminous contract expiration maisip nga ilegal sanglit ilegal ang pag-asumir ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa Office of the Mayor.

Sa adlaw nga misulod si Cabaral sa Osca, nibalik siya niadtong Oktubre 24, ug mao usab ang nahitabo.

Gitawagan ni Cabaral ang mga empleyado, gipasabot nga siya pa ang Osca head ug gimandoan nga siya ang mopirma sa mga dokumento.

“Our operations were disrupted two times,” matod ni Aragon.

Dugang pa ni Aragon nga nakapalibog kini sa mga empleyado kon kinsay mopirma sa mga dokumento.

Matod niya nga sa pagsulod ni Cabaral sa buhatan, ila na lang nga giestoryahan ug nasulbad tungod kay nagpadayon pa ang kaso ni dismissed mayor Michael Rama, maghuwat na lang sila sa pinal nga desisyon sa Korte Suprema.

Sa laing bahin, sa usa ka conference call sa mga tigbalita niadtong Lunes, si Cabaral niingon nga ang isyu anaa sa katungod ni Garcia sa pag-terminate sa mga coterminous employees samtang wala pa mahuman ang termino ni Rama.

“Mao mana’y issue, mao na’y gibarogan namo nga di pa man final ang kaso ,” matod niya.

“Wala pa mahuman iyang termino, so wala pa’y right nga ma-terminate ang coterminous appointee ,” dugang pa niya.

Gipasabot ni Cabaral nga aduna siyay katungod sa pagpanalipod sa Osca tungod sa historical background niini sa panahon ni anhing mayor Edgardo Labella.

Matod niya nga dili senior citizen ang OSCA head sa panahon ni Labella ug daghang anomaliya ang nahitabo.

“Ug dili ka senior gud, nya head ka sa Osca, wala kay pagbati,” matod ni Cabaral.

Si Garcia nipasabot sa press conference niadtong Lunes sa Cebu City Hall nga ang tanang coterminous employees mahuman sa pagtaktak sa ilang appointing authority.

“Mayor Mike’s term has prematurely terminated because of the ombudsman’s decision for him to, well, the term was not only suspension, but a dismissal from office, so his term, technically, has ended,” pasabot n Garcia.

“Him, being the appointing authority, maapil pud ang iyang mga gipang appoint as co-terminus employees,” dugang sa Mayor.

Si Garcia niingon nga sa pananglitan ni Rama, tungod kay ubos kini sa akto sa Office of the Ombudsman, executory na kini bisan kon dili pa kini final.

Sa pakighinabi kang Konsehal Pastor Alcover Jr., chairman sa komite sa Senior Citizens' Affair, ang report ni Aragon gipadala ngadto sa Office of the Mayor pinaagi sa City Administrator's Office, Office of the Vice-Mayor, City Council, Human Resource Development Office, City Treasurer's Office, City Accounting Office, Civil Service Commission, ug sa Department of the Interior and Local Government nga nag-ingon nga nullity ang expiration sa coterminous appointees.

Si Alcover niingon nga ang baruganan ni Cabaral mosukwahi sa pag-ila sa Konseho sa pag-asumir ni Garcia sa katungdanan sanglit ang Konseho maoy nitudlo kang Michael Rama nga maoy mopuli sa lingkoranan sa Konseho niadtong Oktubre 23.

“Kung wala sila makaila, nganong nag-nominate sila? In short, the Council had surrendered and recognised that Garcia is the permanent Mayor,” matod ni Alcover.

Niadtong Oktubre 3, kopya sa desisyon sa Ombudsman nga nagtaktak kang Rama sa katungdanan ug perming gi-disqualify sa pagkupot og bisan unsang katungdanan sa publiko sukad siya napamatud-an nga sad-an sa nepotism ug grabeng misconduct sa pagkuha sa duha niya ka mga bayaw nga empleyado sa city hall. / JPS