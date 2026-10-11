Kanhi jeepney dispatcher, gipusil patay

Patay ang usa ka 34 anyos nga kanhi jeepney dispatcher human pusila sa makadaghang higayon sa ulo ug lawas alas 2:30 sa hapon, Sabado, Oktubre 10, 2026 sa bingkahan sa Barangay Mantalongon, lungsod sa Barili.
Ang biktima giila nga si Rammel Alforque Cabaluna, 34, taga Mantalongon apan lumad nga taga Barangay Valencia, siyudad sa Carcar.
Subay sa imbestigasyon sa Barili Municipal Police Station ug pamahayag sa mga saksi, nag-inom ang biktima uban sa iyang higala sa bingkahan daplin sa karsada dihang niabot ang suspek nga giilang
si “Totoy”.
Ang suspek—nga nag-helmet, nag-jacket nga itom, ug nagtabon og panapton sa nawong—kalit nga niduol sa biktima ug sa walay daghang estorya, gipusil kini sa makadaghang higayon nga niresulta sa hinanaling kamatayon niini.
Dali usab nga misibat ang suspetsado sakay sa scooter nga gimaneho sa iyang kauban ug mipaingon sa direksyon sa lungsod sa
Aloguinsan.
Gidala ang biktima sa Rural Health Unit sa lungsod sa Barili apan wa na matabang pa.
Nakaangkon ug daghang samad pinusilan sa ulo ug lawas ang biktima sa wala pa matino nga kalibre sa armas.
Ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation (SOCO) Carcar City Forensic Satellite Office nakakuha og 9 ka basiyo sa bala ug 3 ka slugs sa dili pa matino nga kalibre sa pistola.
Mihimo pa og background investigation ang Barili Municipal Police Station sa biktima, ingon man nakighinabi sa kabanay ug saksi sa insidente alang sa pagtumbok sa motibo sa krimen. / AYB