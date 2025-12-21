Kanhi kawani sa FARDEC, gidakop

Ang kanhi kawani matod pa sa Farmers Development Center kon (FARDEC) ang nadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Bohol Provincial Field Unit, ala 1 sa hapon, Sabado, Disyembre 20, 2025, sa Purok 2, Barangay Poblacion, lungsod sa Talibon, Bohol.
Ang nasikop pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan ni Honorable Judge Van Russel Inopiquez sa RTC Branch 74 sa siyudad sa Sugbo mao si Carmilo Tabada, 56, nga nagpuyo sa maong lugar.
Ang warrant of arrest gi-isyu niadtong Disyembre 19, 2025 sa kalapasan sa “The Terrorism Financing Prevention Act of 2012.”
Hinuon, adunay gitugot nga pyansa nga P200,000 ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Niadtong Nobiyembre 27, 2024, ang buhatan sa CIDG nipasaka og kaso sa buhatan sa Provincial Prosecutor sa Dakbayan sa Tagbilaran sa kalapasan sa Section 8, Republic Act 10168 kun “Terrorism Financing Prevention Act” batok kang Tabada ug gipasa kini sa Branch 74 sa dakbayan sa Sugbo nga maoy dunay hurisdiksyon sa maong kaso.
Human mapasaka ang kaso ug milusot ang warrant of arrest niumol dayon ang CIDG og tracker team aron pangitaon si Tabada ug malampuson nila kini nga nadakpan.
Ang pagkasikop ni Tabada kabahin sa Oplan Pagtugis, ang flagship program sa CIDG nga nagtumong sa pagpangita sa mga indibidwal nga adunay warrant of arrest.
Kasamtangan nga gikustodiya sa CIDG 7 custodial facility si Tabada ug gikatakdang i-presentar sa korte nga maoy nag-isyu sa kamandoan sa pagdakop kaniya. / AYB