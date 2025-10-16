Kanhi kawani sa Treasurer’s office sa Mandaue pasakaan og kasong kriminal

Giandam na sa Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue ang pagpasaka og kasong kriminal batok sa usa ka gitaktak nga empleyado gikan sa City Treasurer’s Office nga napamatud-ang sad-an sa kasong administratiba kalabot sa pundo sa publiko.
Matod ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on, ang sunod nga buhaton mao ang pagduso sa maong isyu ngadto sa Ombudsman alang sa posibleng kasong kriminal.
Giklaro ni Malig-on nga dili mahimong dunganon ang pagproseso sa kasong administratiba ug kriminal tungod kay lainlain ang nagdumala niini.
Atol sa usa ka miting uban sa City Treasurer niadtong Oktubre 15, 2025, gihisgutan sa mga opisyal ang mga lakang aron palig-unon ang internal controls human nadiskubrihan ang laing insidente nga naglambigit sa duha ka empleyado gikan sa samang buhatan.
Ang usa ka empleyado nalambigit sa pag-usab-usab sa resibo nga nikabat og P250,000, samtang ang laing usa nibolsa sa P10,000.
Ang duha ka empleyado padayon pa nga giimbestigahan. Wala pa sila gisuspenso apan gidid-an na sila sa pagdumala og kuwarta. Parehong mga job order (JO) nga trabahante ang duha ka empleyado.
Dugang niya nga adunay video kalabot sa usa sa mga insidente, apan gipili sa siyudad nga dili kini ipagawas hangtod mahuman ang nagpadayon nga imbestigasyon.
Gipasabot ni Malig-on ang panginahanglan alang sa mga kausaban sa sistema mismo, dili lang ang pagbalhin o pagsuspenso sa mga kawani aron mapugngan ang umaabot nga pag-abuso sa pundo sa siyudad. / ABC