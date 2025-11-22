Kanhi magtutudlo gi-buy-bust, sikop

Kapin sa duha ka milyunes ka pesos nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Biyernes ug Sabado, Nobiyembre 21, 22, 2025, nga niresulta sa pagkasikop sa ilang mga target, ang usa ka kanhi public school teacher.
Ang unang na-buy-bust nga gihimo sa Guadalupe Police Station alas 11:50 sa gabii, Biyernes, Nobiyembre 21, 2025, sa Sityo Forestre, Barangay Kalunasan .
Ang nasikop giila nga si alyas George, 44, kanhi maestro nga taga Sityo Santol, Barangay Sirao bukirang dapit sa siyudad.
Nakuha gikan sa dinakpan ang 11 ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 200 gramos nga dunay standard drug price nga P1,360,000 lakip na ang buy-bust money.
Nakadawat og impormasyon ang Station Drug Enforcement Unit sa Guadalupe labot sa ilegal nga kalihukan sa maong kanhi magtutudlo hinungdan gipaubos sa surveillance ug monitoring.
Human makuha ang tanang kasayuran, gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa pagpangulo sa hepe nga si Police Captain Venstine Bontilao nga niresulta sa pagkasikop sa suspek. / AYB