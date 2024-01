Kanhi nanag-ukopar sa Lot 937 sa Apas, gihataga’g relokasyon

Human sa demolisyon niadtong Nobiyembre 2022, ang mga residente sa lot no. 937 sa Sityo San Miguel, Barangay Apas, dakbayan sa Sugbo, mobalhin na sa luna nga gipanag-iya sa Kapitolyo sa samang barangay.

Si Gobernador Gwendolyn Garcia nipahigayon og tigom uban sa mga representante sa Century Horizons, developer sa propiyedad nga gitumong alang sa relokasyon sa 167 ka mga balay nga naapektuhan sa demolisyon.

Nisalmot usab sa tigom si Cebu City Vice Raymond Garcia, Cebu City Division for the Welfare of the Urban Poor executive director Ronald Anthony Antipuesto Librando, ug mga opisyal sa Lot 937 Homeowner’s Association.

“We are very happy gyud nga si Governor pud aggressive nga ma-implement na gyud ni kay iya man ni promise niadto,” matod ni retired Army Colonel Jefferson Omandam, usa sa mga opisyal sa homeowner’s association, nga gikutlo sa Capitol news portal.

Ang 8,000 metro kwadrado nga relocation site sa Brgy. Apas kabahin sa 16 ka mga lote nga gi-turnover sa Department of National Defense ngadto sa Cebu Provincial Government.

Ang Lot 1112 sa Barangay Apas gigahin sa Probinsiya sa Sugbo ug dakbayan sa Sugbo aron mahimo’ng relocation site sa apektadong mga residente sa administrasyon ni kanhi gobernador ug karon Bise Gobernador Hilario Davide III.

Giila ni Gobernador Garcia ang nahisgutang kasabutan.

Ang mga opisyal sa Kapitolyo sa dili madugay makigtagbo sa apektadong mga panimalay aron paghusay sa mga kondisyon ug paghimo og timetable alang sa proyekto.

Hatagan usab sa gobernador og kapilian ang maong mga tag-iya nga makapanag-iya sa ilang relocation lots pinaagi sa home loan financing sa Pag-ibig, susama sa ubang lot settlement procedures nga gidumala sa Kapitolyo. (gikan sa PR)