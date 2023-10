Kanhi NBA player mi-idolo kang Castro

Gipadayag sa unang Japanese-born player nga nakasulod sa National Basketball Association (NBA) Yuta Tabuse nga paborito niya nga player sa Asya ang Filipino guard nga si Jason Castro.

Sa iyang pakighinabi sa FIBA, gibalikan sa kanhi Phoenix Suns guard ang mga panghitabo sa FIBA Asia Cup, nga kanhi FIBA Asia Championship.

“The point guard, number seven. Jayson Castro. That’s my favorite player, man!” matod ni Tabuse, kinsa mao pud ang Japanese commentator sa final phase sa FIBA World Cup dinhi sa Pilipinas.

“I played against him and I matched up with him and, oh my god, he was such a good player. I saw him (at the World Cup) but I didn’t have a chance to talk to him. But (back in) that time man, he was so good,” dugang ni Tabuse.

Nag-abot sila si Castro ug Tabuse kaduha sa 2016 FIBA Asia Championship, diin midaog ang Gilas sa duha ka higayon batok Japan, lakip na ang 80-70 nga kadaugan sa semifinals.