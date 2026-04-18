Kanhi NBA player miangko'ng sad-an sa sports gambling

Miangkon nga sad-an sa mga kasong may kalabutan sa sports gambling ang kanhi National Basketball Association (NBA) player nga si Damon Jones, sumala sa mga taho nga nigawas sa mga dokumento gikan sa korte.
Si Jones, kinsa niduwa sulod sa 11 ka season sa NBA ug nagsilbi sab nga assistant coach sa Cleveland Cavaliers niadtong 2016 hangtod 2018, nag-atubang og mga reklamo labot sa sports gambling.
Base sa mga taho, nihangyo si Jones og usa ka change-of-plea hearing alang sa usa sa duha ka kaso sa illegal gambling nga iyang nalambigitan. / RSC