Kanhi NBA player nalingkawas sa adiksiyon

Ang kanhi bigman sa Gol­den State Warriors nga si Willie Cauley-Stein mipaambit sa iyang pakigbisog aron makalingkawas sa drug addiction nga mihinayhinay og guba sa iyang basketball career ug personal nga kinabuhi.

Matod ni Stein, grabe ang iyang adiksiyon, mao kini ang rason nganong mikuha siya og personal leave tuig 2021 ug nawagtang na gyud sa National Basketball Association (NBA) pag 2022.

Gisaysay sa 31-anyos ang iyang kaagi sa The Athletic’s Kyle Tucker nga program.

Matod niya, tungod sa bisyo hapit pa siya mamatay.

“I could easily be dead,” sigon ni Cauley-Stein.

Giangkon ni Cauley-Stein nga nagsugod siya sa bisyo niadtong summer sa 2019 human mapusili ang tulo niya ka higala ug namatay gyud ang usa didto sa Sacramento.

Niadtong tuiga, nakapirma siya og near league-minimum deal sa Golden State human wa siya makadawat og bag-ong deal sa Kings, kinsa maoy mi-draft kaniya isip 6th overall pick niadtong 2015.

“That kind of started a spiral of mental health,” saysay ni Cauley-Stein. “Trying to deal with that and hoop at the same time — for a new team, on a bad deal, and then my wife got pregnant — it was just too many weird things and big changes, and I got on the pain pills trying to just run away from reality.”

Human sa mga pagsuway, nakalingkawas na sa bisyo ang kanhi Kentucky star ug karon naningkamot nga maka­balik sa NBA.

Sa iyang NBA career, nakaduwa si Cauley-Stein sa Kings, Warriors, Dallas Mavericks ug Philadelphia 76ers. / RSC