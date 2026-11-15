Kanhi NBA player Russell paldo sa China

Ang kanhi National Basketball Association (NBA) star nga si D'Angelo Russell gitaho nga mokita og $3 million sa China alang sa 2026-27 season, nga maghimo kaniya nga labing dako og sweldo nga langyawng magduduwa sa Chinese Basketball Association (CBA).
Nakugang ang kadaghanan sa desisyon ni Russell dihang nakahukom siya nga dad-on ang iyang talento sa gawas sa nasod sa labing unang higayon sa iyang karera.
Human siya gi-waive sa Memphis Grizzlies niadtong Septiyembre, nibalhin si Russell sa China ug nipirma og kontrata sa Shanghai Sharks sa CBA.
Nagsilbi kini nga usa sa labing dagkong pagpirma og kanhi NBA player sa China sa bag-ohay nga katuigan, nga naghimo kaniya nga highest-paid foreign player sa maong liga. / RSC