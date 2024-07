Kanhi OFW ‘milugos’ sa stepdaughter, gidakop

Sikop ang 32-anyos nga kanhi overseas Filipino worker (OFW) atol sa gipahigayong operasyon sa National Bureau of Investigation (NBI-7) human gi-unay og lugos ang 14-anyos niining anak-anak diha sa dakbayan sa Talisay.

Ang suspek nga gitago sa pangalang “Johnny”, stepfather sa biktima ug kasamtangan nga nagtrabaho isip homebased virtual assistant.

Matod sa NBI-7 nga usa ka concerned citizen ang nidangop sa buhatan sa Hulyo 16, 2024 aron i-sumbong ang giingong pagpanglugos sa menor de edad nga usa ka Grade 9 student.

Gipahibalo sa buhatan nga ang giingong concerned citizen miangkon nga classmate sa biktima.

Giingong misumbong ang biktima sa iyang mga classmate sa giingong pagpahimulos sa iyang ama-ama sukad pa niadtong nag edad pa siya og otso hangtud nidako na kini.

Subay niini ang NBI-7, milusad sa entrapment operation sa Hulyo 26, 2024.

Giingong katapusang gipahimuslan ang biktima sa alas 2:00 sa kaadlawon sa susamang adlaw 30 minutos sa wala pa moabot ang mga awtoridad.

“AAA (ang biktima) had no second thoughts in being rescued, she was very relieved that help finally came which evaded her for the past five years and she begged that her stepfather get arrested to stop the abuses perpetrated against her,” matod sa NBI-7, Hulyo 30, 2024.

Gawas sa pag among-among, nasayran sa buhatan nga pasakitan usab sa suspek ang biktima sama nalang sa pagpamunal ug pagpanagpa.

Ingon man ang pagpanghulga nga gibaharan nga dili mosumbong ang biktima ngadto sa mga awtoridad.

Kagahapon, Hulyo 30 maoy adlawong natawhan sa biktima samtang ang suspek gipasakaan na og kasong kalapasan sa Republic Act 8353 ug Republic Act 11648 o statutory rape. / ANV