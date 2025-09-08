Kanhi pangu sa OPAV gilambigit sa anomaliya sa flood control projects

Gilambigit sa anomaliya sa flood control projects ang kanhi pangu sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas (Opav) nga si Terence Calatrava.
Gikataho nga nakadawat siya og "kickbacks" uban sa uban pang mga opisyal sa gobiyerno.
Sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee niadtong Lunes ,Setyembre 8, 2025, ang kontraktor nga si Pacifico "Curlee" Discaya niingon nga si Calatrava usa sa mga tawo nga nakadawat og porsyento gikan sa mga proyekto sa imprastraktura nga gihatag sa ilang kompaniya.
Si Discaya ug iyang asawa nga si Sarah, nanag-iya sa duha sa 15 ka mga construction firms nga nakakuha sa pinakadaghang proyekto sa flood control gikan sa gobiyerno gikan 2022 hangtod 2025.
Sa hiniusa nga sinumpaan nga pahayag nga gibasa sa magtiayong Discaya atubangan sa Senado, nabutyag nga ang mga kontraktor kinahanglan mobayad sa mga magbabalaod gikan sa House of Representatives aron makapadayon sila sa pagtrabaho uban sa gobiyerno.
“Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto pa naming magpatuloy na magkaroon ng projects sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto… Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado,” matod ni Pacifico.
“Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10 percent at umaabot pa sa 25 percent, na naging kundisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay ibinibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap,” dugang niya.
Si Calatrava wala pa makaluwat og pahayag bahin sa maong pasangil.
Si Calatrava usa ka negosyante nga taga Sugbo, usa ka private contractor, nga kasagaran nagdumala sa mga proyekto sa gobiyerno sa Leyte.
Gitudlo siya isip pangulo sa Opav niadtong Disyembre 2022 apan nisumiter sa iyang courtesy resignation niadtong Hunyo 2025 sa dihang gipahibalo sa Malacañang ang Cabinet reshuffle.
Si Calatrava usa usab ka regional chairman sa Tingog Partylist, ug ang iyang asawa igsoon ni Kongresista Yedda Marie Ro-mualdez, ang asawa ni House Speaker Romualdez. / LRM,TPM