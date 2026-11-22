Nagbangutan ang basketball community sa kalit nga pagtaliwan ni kanhi Philippine Basketball Association (PBA) player nga si Peter June Simon sa edad nga 46 niadtong Sabado sa gabii, Nobiyembre 21, 2026.
Nakugang ang tibuok komunidad sa basketbol human nikatap sa social media ang mga video ni Simon nga nakuyapan atol sa usa ka lokal nga duwa sa Davao, ug sa ulahi giyayongan paingon sa ambulansya ug gidali pagdala sa tambalanan.
Gibutyag sa mga taho nga si Simon, kinsa aktibo sa legends ug panalay circuit human niretiro niadtong 2020, nagduwa sa usa ka torneyo alang sa mga magduduwa nga nag-edad og 45 hangtod 49 dihang nakuyapan siya sa bangko pipila ka gutlo human gipulihan.
Ang kanhi PBA star gidala sa San Pedro Hospital sa Davao diin gideklarar siyang dead on arrival, dugang sa mga tinubdan.
Napili isip ika-43 nga overall pick niadtong 2001, dali nga gipamatud-an ni Simon ang iyang kaugalingon isip usa sa labing dakong PBA draft steals, diin nakakulit siya og mabulokon nga 16 ka tuig nga karera sulod sa Purefoods/Magnolia franchise, ug nakaangkon sa iladong bansagon nga “The Scoring Apostle.”
Nakig-uban sa laing franchise icon ug shooter nga si James Yap aron mahimong gikahadlokan nga guard duo, nihatag si Simon og talagsaong produksyon kasagaran gikan sa bench, nga igo na aron makuha niya ang walo ka PBA All-Star selections ug modaog og Mr. Quality Minutes sa makaduha ka higayon.
Kauban ang uban pang mga bituon sama nila ni Yap, Marc Pingris, ug Mark Barroca, gikulit ni Simon ang iyang ngalan sa kasaysayan sa PBA niadtong 2014 human niya natabangan ang Purefoods — nga gitawag kaniadto og San Mig Coffee Mixers — sa paglangkat sa labing taas nga kalampusan sa PBA, ang talagsaong Grand Slam, ubos ni head coach Tim Cone. / RSC