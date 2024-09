Kanhi PNP chief gilambigit sa pag-eskapo ni Alice Guo

Gilambigit ang kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP) sa 'pag-eskapo' sa gi-dimiss nga mayor sa Bamban, Tarlac nga si Alice Guo.

Kini ang gibutyag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) official Raul Villanueva atol sa pagpadayon sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality's inquiry sa gi-raid nga ilegal nga Pogo hub sa Bamban niadtong Martes, Septiyembre 17, 2024.

Gibutyag ni Villanueva dihang gipangutana ni panel chairperson Senator Risa Hontiveros ang nagpadayong imbestigasyon batok sa mga giingong nakadawat og suborno gikan kang Guo.

Gikutlo ni Hontiveros ang mga taho nga ang usa ka opisyal sa Bureau of Immigration nakadawat og P200 milyunes aron tabangan si Guo sa ilang pag-eskapo.

“Actually, we haven’t confirmed yet may mga usap-usapan po within the intelligence community pero wala pa pong confirmation kung may mga witnesses na meron talagang nabigyan. They are still validating,” matod ni Villanueva.

Matod ni Villanueva nga wa siya kahibawo sa ngalan sa maong police official.

Hinuon, ang deputy director sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nga si Brigadier General Raul Tacaca niingon nga walay report sa habig sa PNP sa giingong kalambigitan sa usa ka kanhi police official sa paglarga ni Guo.

Matod niya nga padayon sila nga nakigtambayayong sa ubang mga ahensya sa pagpatuman sa balaod ug gipasalig nga kinahanglan nga mga kaso ang ipasaka batok sa mga mitabang sa pag-ikyas ni Guo.

Sa dihang panahon na niya sa pagpangutana, giatubang ni kanhi hepe PNP Senador Ronald dela Rosa si Guo bahin sa taho nga usa ka kanhi hepe sa national police agency ang nagdawatan og binuwan nga sweldo gikan kaniya.

“Wala pong ganung nangyayari…Sigurado po ako (Nothing like that is happening...I'm sure of it),” matod ni Guo.

Si Guo niingon nga wa gyud niya igkita sa personal si Dela Rosa gawas lang sa dihang nagkrus ilang dalan sa Senado taliwala sa nagpadayong imbestigasyon.

“Sinuguro ko lang kasi baka mamaya may lalabas na script jan na ako ‘yung former chief PNP na tumatanggap sayo ng pera. Klaruhin ko lang ito,” pulong ni Dela Rosa.

Sa dihang gipangutana ni Dela Rosa sa pag-ila sa kanhi hepe sa PNP nga iyang gipasabot, si Villanueva miingon: “I don’t have any confirmation but I'm sure you’re not the one.” / TPM / SunStar Philippines