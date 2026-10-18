Kanhi polis gidakop sa pagtinir og armas nga walay lisensiya

Balay sa kanhi polis ang gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte sa kalapasan sa pagtiner og armas nga walay lisensya alas 4 pasado sa hapon, Biyernes, Oktubre 16, 2026 sa Sityo Biasong, Barangay Bonbon, bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo.
Ang nadakpan mao si alyas Lowell, 40, nga nagpuyo sa maong dapit.
Nakuhaan siya og usa ka Colt Automatic .45 nga pistola ug magazine niini nga dunay lima ka bala.
Sa imbestigasyon sa CIDG-Mandaue City Field Unit, nakadawat sila og reklamo gikan sa usa ka residente sa dapit nga ang maong suspek magbitbit og armas ilabi na kun mahubog.
Magwara-wara siya sa iyang armas samtang nagtagay nga nakahatag og kahadlok sa mga silingan.
Tungod ani, mipahigayon dayon og validation ug verification ang CIDG 7 subay sa nadawat nga impormasyon nga nagtago nig mga armas ug wala matino nga gidaghanon sa bala sa sulod sa iyang balay.
Human na-validate, mi apply dayon sila og search warrant nga giaprobahan usab dayon ni Honorable Judge Anacleto Debalucos, Executive Judge sa RTC 7, Branch 17 sa dakbayan sa Sugbo pinitsahan sa Octobre 15, 2026.
Usa sa mga personnel sa CIDG 7 mitug-an nga kanhi sakop sa Cebu City Police Office si alyas Lowell apan gilabay ni sa lalawigan sa Bohol ug pagka 2016 nag Absent Without Official Leave kun AWOL ug wala na gyud maka balik sa serbisyo. /AYB