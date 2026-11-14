Kanhi ‘pusher’ ni-shift pagka-usher nadakpan

DUHA ka mga giingong usher sa illegal numbers game nga swertres, lakip na ang usa ka kanhi drug pusher, ang nangasikop sa managlahing anti-illegal gambling operation sa Probinsya sa Sugbo.
Unang napusasan si alyas “Koke,” 39, ug adunay kapuyo, ala 1:00 sa hapon sa Sityo Tuburan, Barangay Jubay, Lungsod sa Liloan.
Ang mga sakop sa Intelligence/Drug Enforcement Unit (Intel/DEU) sa Liloan Police Station maoy nakasikop kang Koke human siya naaktuhan sa iyang ilegal nga kalihukan ug walay napakita nga legal nga permit gikan sa gobiyerno dihang gipangitaan sa kapulisan.
Narekober gikan sa iyang posisyon ang daghang gambling paraphernalia lakip na ang P100 nga halin.
Matod ni Koke ngadto sa kapulisan, wala na siyay laing pangita hinungdan nga nisulod siya pagka-usher sa ilegal nga swertres aron adunay ikadugang sa gasto sa iyang pamilya.
Gibutyag sa kapulisan nga usa ka kanhi drug pusher si Koke ug nadakpan na kaniadto tungod sa drugas apan nakagawas kini niadtong 2005 human naka-avail sa plea bargain.
Samtang laing usher usab ang napusasan alas 4:20 sa hapon niadtong Huwebes, Nobyembre 12, 2026, sa Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga.
Ang suspek giila nga si alyas “Opaw,” 33, ulitawo, ug lumolupyo sa maong dapit, nga nasignit sa mga intelligence operative sa Naga City Police Station.
Sa maong operasyon, usa ka polis ang nagpakaaron-ingnong mopusta ug nipatad sa kombinasyon nga 124 balor og P20. / GPL